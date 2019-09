Le secteur de la Propreté et l’emploi des personnes handicapées

Jeudi 25 Juin, à l’hôtel Pullman Paris Tour Eiffel, Ariane Conseil organisait avec le FARE (Fonds d’Action pour la Réinsertion et l’Emploi) un petit déjeuner dédié aux entreprises de la Propreté. Les objectifs ? Donner aux participants une visibilité sur ce que font les entreprises du secteur par rapport à l’emploi des personnes handicapées, sur leurs atouts et les difficultés qu’elles rencontrent. Mais aussi aborder les possibilités d’actions pour les entreprises souhaitant engager ou déployer une Politique Handicap, en s’appuyant sur les différentes démarches menées par Ariane Conseil sur ce secteur. Enfin, sensibiliser et guider les PME / TPE encore novices sur le sujet. (Photo: FARE)

Le contexte

En matière d’emploi des personnes handicapées, le secteur de la Propreté présente la caractéristique d’être globalement dynamique, avec un taux d’emploi de 2,7% (proche de celui de la moyenne nationale de 2,9%) et une progression de ce taux d’emploi de 50% en l’espace de 10 ans. Mais les disparités sont importantes.

De grandes entreprises très engagées

Depuis 1994, la branche Propreté a souhaité faire de l’emploi des personnes handicapées un enjeu de premier ordre pour un secteur longtemps en manque d’attractivité et dont la main d’œuvre constitue la première des richesses. C’est sous cette impulsion que les plus grandes entreprises du secteur se sont engagées avec succès bien avant la loi de 2005. Parmi elles, Veolia Propreté ou encore le groupe Sin & Stes qui, après deux conventions Agefiph*, a choisi la voie de l’accord dérogatoire. Toutes sont passées par une phase d’état des lieux : disposer d’une photographie précise des forces et faiblesses est en effet nécessaire pour structurer l’action, déterminer la forme contractuelle de l’engagement et engager la dynamique.

Des ressources pour les 15 000 entreprises du secteur

Mais au-delà des grandes entreprises moteurs, le secteur présente la particularité d’être constitué au trois quarts de petites entreprises, peu informées ou persuadées de ne pas être suffisamment structurées pour mettre en place des Politiques Handicap. C’est pourquoi le FARE, créé en 1995 par la branche professionnelle, s’est doté d’une Mission Handicap afin de favoriser l’emploi des personnes handicapées dans le secteur et en particulier auprès des PME / TPE. Le FARE déploie à la fois des actions de sensibilisation collectives et des mesures d’accompagnement individuel pour mettre en place un diagnostic ou concrétiser la Politique Handicap. Il s’agit de faire prendre conscience de la multiplicité des enjeux : légaux, financiers, de ressources humaines, commerciaux, et d’aider les entreprises à construire un plan d’actions adapté à leur taille et problématique. Ainsi le Groupe Labrenne a très récemment mis à profit ce soutien qu’offre la branche Propreté.