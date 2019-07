Le Salon « Osez nos compétences » lance sa 2ème édition

Le deuxième rendez-vous de « Osez nos compétences », salon du secteur protégé et adapté se tiendra les 27 et 28 novembre au Centquatre à Paris. Cet événement vise à aider les entreprises et les collectivités à trouver des solutions concrètes pour répondre notamment à leurs obligations d’emploi et contribution Agefiph. Le grand public peut, quant à lui, découvrir des orientations possibles pour ses proches.

Bousculer les préjugés, valoriser la diversité des savoir-faire, démontrer les capacités et expertises des travailleurs en situation de handicap… telle est la mission que se donnent les participants et organisateurs mobilisés pour l’événement. La nouvelle édition devrait être encore plus complète : nouveaux ateliers, animations/démonstrations, nouveaux pôles métiers… Cette année, cinq ateliers seront conçus comme des « boîtes à outils de la sous traitance ». Pratiques et axés sur le partage d’expériences, ils auront pour objectif d’apporter des réponses concrètes aux entreprises (grands comptes et PME), aux collectivités, pour la mise en oeuvre de leurs politiques d’emploi et d’achats responsables. Ils seront également ouvertsau grand public.

Atelier 1 : Les Ésat (Établissementet service d’aide par le travail) et les EA (Entreprise Adaptée),une solution pour remplir sesobligations d’emploi grâce àl’emploi direct

Destiné aux entreprises, cet atelier croise le regard d’un représentant d’une mission handicap, demandeur de solutions adaptées aux contraintes de l’entreprise, et Béatrice Amsellem, Directrice de l’ANRH Conseil, habituée à travailler avecles entreprises et à développer pour elles des prestations sur-mesure.

Atelier 2 : Qu’est-ce que le secteur protégé et adapté ? Comment s’organise-t-il ? Que sont les Ésatet les EA ? Quels en sont les financements ?

Cet atelier propose une présentation pratique de toutes les spécificités du secteur. Interviendront Françoise Ossowski, directrice de l’Ésat l’Envol, ainsi que des responsables d’associations, pour une présentation pratique et pertinente.

Atelier 3 : La capacité des Ésat et EA à répondre aux demandes des donneurs d’ordre

Un atelier pour montrer ce que les Ésat/EA mettent en oeuvre pour s’adapter à la demande client, pour aller vers plus d’innovations et une collaboration toujours plus forte. Sabine Dubois, Directrice commerciale de l’EA Cèdre Elise, Viviane Condat, directrice de l’Ésat de Ménilmontant, et un Germain Rivaux, Responsable du Pôle d’achats logistiques de la Société Générale prendront la parole.

Atelier 4 : Le secteur protégé et adapté, un levier pour les politiques RSE

Intégrer des personnes handicapées au sein de l’entreprise ou faire appel à leur travail dans le cadre d’achats responsables: un objectif de plus en plus affiché par les entreprises à travers leur politique RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises). Une volonté d’ailleurs exprimée par les PME. Pour se plonger au coeur des attentes et recherches des entreprises, Abdellah Mezzouiane, Secrétaire Général de la CGPME IDF, organisme partenaire du salon, fera part de son regard et de son analyse de cette nouvelle tendance. Témoignage renforcé par un retour d’expérience concret de Sylvain Couthier, Président de l’EA ATF Gaia et Jeanne Glorian Responsable QSE de Bouygues SA, autour d’un projet remplissant tous lescritères en termes de RSE.

Atelier 5 : Secteur public : comment aborder la question de la soustraitance au secteur du travailprotégé et adapté ?

Parce que les collectivités locales sont aussi assujetties à l’obligation d’emploi, cet atelier sera l’occasion de faire intervenir un représentant de la Direction des Achats de la mairie de Paris en binôme avec Jean-Louis Cisse, Directeur Commercial et du Développement d’ATF Gaia travaillant régulièrement avec le secteur public (réponse à des marchés publics).

Inscriptions surwww.osez-nos-competences.fr