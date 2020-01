Le salon Handicap-Var 2009, c’est à Toulon ce week-end !

Pour sensibiliser et informer pour l’intégration et l’accessibilité des personnes handicapées, la délégation varoise de l’Association Pour Adultes et Jeunes Handicapés – APAJH du Var – organise le salon “Handicap Var 2009” au Palais des Congrès Neptune de Toulon. Le salon du handicap et de la personne dépendante qui, d’un événement départemental, est devenu la plateforme régionale où, partenaires publics et privés échangent désormais pratiques et idées innovantes, ce sont cinquante-huit exposants professionnels et associatifs motivés qui se regroupent en un même lieu pour présenter leur sérieux et leurs compétences au service des personnes handicapées, des personnes dépendantes, de leur famille et de tous ceux qui, un jour, par maladie ou accident ont besoin d’eux momentanément.

Entrée gratuite, salon, galerie et spectacles, cette année le salon accueillira la société Eurocopter, pour déceler les jeunes handicapés attirés par les métiers de l’aéronautique, en vue de leur proposer formation et emploi et, « Handi Art », une galerie qui vous fera découvrir l’art sous un regard singulier, où des artistes handicapés vous présentent leurs compositions et leurs œuvres.

Vendredi 6 novembre 2009 à 19h30



« HandiSud » Les Grands Prix Sud-est de l’APAJH, depuis sa première édition départementale le 20 avril 2007 est devenue une cérémonie étendue à tout le sud de la France. C’est actuellement 34 labels et 9 Grands Prix attribués aux réalisations innovantes, pour l’intégration et l’accessibilité des personnes handicapées. Cette année encore, nous distinguerons les lauréats au cours de notre cérémonie festive.

Encourager et valoriser les initiatives prises par les entreprises, les organismes privés ou publics, les collectivités locales, les associations et particuliers, qui par leur réalisation favorisent le « vivre ensemble dans la société » des personnes en situation de handicap, c’est ce à quoi l’APAJH du Var s’est engagée à renouveler chaque année.

Samedi 7 novembre à 15h00

« Changeons de regard » un spectacle gratuit de danse handi-valides et des jeux de cirque, à l’attention des enfants valides et handicapés, accompagnés de leurs parents.

Vendredi 6 et samedi 7 novembre 2009 de 9h30 à 19h00