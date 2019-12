Le salon emploi des professionnels de l’hôtellerie restauration en mars

Le secteur de l’hôtellerie restauration, avec ses 200 000 établissements, emploie plus de 920 000 salariés en France ! Et chaque année, la profession recherche entre 50 000 et 60 000 nouveaux collaborateurs.

Le journal L’Hôtellerie Restauration, acteur incontournable de l’emploi pour les professionnels de l’hôtellerie et de la restauration, organise à nouveau en 2012 le salon LHR Emploi : une journée efficace pour les recruteurs qui pourront rencontrer de très nombreux candidats (4 800 candidats étaient présents lors de la dernière édition).

– Plus de 50 recruteurs sont attendus notamment Accor, Buffalo Grill, Club Med, Groupe Flo, Groupe Lucien Barrière, l’Hôtel Royal Monceau, McDonald’s, Pomme de Pain, Sodexo…

Les recruteurs proposeront des postes variés (cuisine, salle, réception, conciergerie, réservation, service d’étages, direction, formation…) et adaptés à tous les niveaux de formation des candidats attendus.

– Le salon s’adresse à tous les professionnels de l’hôtellerie restauration en poste ou à la recherche d’un emploi, jeunes diplômés ou professionnels expérimentés.

– Les coachs professionnels de la société Alidade proposeront à chaque candidat de participer à une séance de « coaching flash » individuelle ou à un atelier collectif pour préparer son entretien ou revoir son CV.

Infos pratiques :

Au CentQuatre (104 rue d’Aubervilliers, Paris 19ème)

Jeudi 15 mars 2012 – de 9h à 18h

Entrée libre et gratuite – Se munir de CV

Pré-enregistrement sur www.lhr-emploi.fr

Renseignements au 01 45 48 64 64