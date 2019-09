Le Salon des services ne manque pas d’ambitions

Du jeudi 19 au samedi 21 novembre 2009 aura lieu la troisième édition du Salon des services à la personne à Paris, Porte de Versailles. Ce rendez-vous des professionnels et des particuliers vise à dynamiser et à valoriser ce secteur, mais aussi à clarifier l’offre auprès du grand public et à le renseigner sur ses droits et ses obligations. Le salon réunira lors de cet événement national tous les acteurs du secteur. Il focalisera l’attention de tous sur les services à la personne et présentera la richesse de l’offre. Afin de représenter tout le secteur, le salon se partagera en deux grands espaces : un espace destiné au grand public et un espace accueillant les professionnels du secteur.