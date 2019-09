Le Salon des services à la personne: une 4e édition qui reflète les évolutions et innovations du secteur et des modes de vie des Français

Le Salon des services à la personne se tiendra du 25 au 27 novembre 2010, Porte de Versailles à Paris. Pour les particuliers, cet événement est l’occasion de découvrir avec la Maison du Futur comment l’habitat de demain va leur faciliter la vie. C’est en outre l’occasion de faire le point sur leurs droits et leurs obligations et de comparer les offres de structures prestataires de services pour trouver la perle rare. Pour les professionnels (créateurs et dirigeants de structures prestataires, intervenants à domicile, demandeurs d’emploi et DRH), cette 4ème édition offre l’opportunité de se tenir au courant des évolutions du secteur, de trouver des solutions concrètes pour créer, développer leur structure ou trouver un emploi. Les DRH peuvent également s’informer sur les modalités de mise à disposition des services à la personne dans leur entreprise.

La quatrième édition du Salon des services à la personne est placée sous le Haut Patronage de Laurent Wauquiez, secrétaire d’État chargé de l’Emploi.

Les nouveautés 2010

1. La Maison du Futur

Pendant les 3 jours du salon, les visiteurs sont invités à faire l’expérience d’une maison entièrement équipée des dernières innovations en matière d’habitat et de domotique. De la cuisine à la salle de bains en passant par le jardin, ce nouvel espace de 280m2 permet de tester, de manière ludique, les installations qui rendront la maison de demain facile à vivre pour tous et à tout âge : robot domestique, détecteur d’inondation, visio-assistance, centrale de gestion des températures, chemin lumineux pour éviter les chutes… La Maison du Futur est réalisée avec le soutien de l’Agence nationale des services à la personne en partenariat avec Legrand, l’IRCEM et MIKIT.

2. Le Parcours Métiers et Carrières

Les intervenants à domicile, les demandeurs d’emploi et tous ceux qui envisagent une carrière dans le secteur découvrent dans le Parcours Métiers et Carrières 18 métiers des services à la personne : opportunités de carrière, compétences requises pour exercer, formations existantes, évolutions, salaires… Un dispositif complet composé de témoignages vidéos, de panneaux détaillant les métiers et de conseillers permet aux visiteurs de trouver leur voie et des solutions pour progresser dans leur métier actuel. Ce Parcours a été créé avec le soutien de l’Agence nationale des services à la personne et en partenariat avec l’IFEF1.

3. Le Village Découverte et Bien-être

Ce village offre aux visiteurs une véritable pause détente.

– Profitez des vertus du Shiatsu et de la réflexologie plantaire

– Apprenez à préparer un repas « presque parfait » et découvrez la cuisine moléculaire

– Testez des exercices faciles pour faire travailler votre mémoire

Le Village Découverte et Bien-être a été créé en partenariat avec Aufeminin.com.

Les Temps forts de cette 4e édition pour les particuliers

1. La conférence : Quels services dans la maison du futur ? Jeudi 25 novembre 2010 de 17h00 à 18h00

Comment adapter l’habitat aux nouveaux besoins des Séniors et de leurs familles ? Quels services et innovations technologiques faciliteront bien-être et maintien à domicile des aînés ? Quelles solutions domotiques (sécurité des biens et des personnes, confort, assistance domestique et médicale) pour demain ?

2. La conférence : Alzheimer, repérer les premiers symptômes, anticiper l’évolution, se faire accompagner Vendredi 26 novembre 2010 de 12h30 à 13h30

L’Alzheimer touche déjà 860 000 personnes en France. Comment repérer les premiers symptômes, anticiper l’évolution de la maladie, se faire accompagner ? Comment distinguer les signes de vieillesse des symptômes de la maladie ? Quelle est l’efficacité des traitements thérapeutiques actuels, et les espoirs pour demain ?

3. La conférence : Comment mieux vivre plus longtemps Samedi 27 novembre 2010 de 14h00 à 15h00

Avec l’allongement de la vie, bien vieillir devient un défi majeur. Comment vivre le plus longtemps possible en conservant son autonomie ? Quelles sont les solutions de prise en charge des aînés ? Quels sont les facteurs clés pour vieillir « jeune » (alimentation, exercice physique et intellectuel, vie sociale, projets…) ?

Les Temps forts de cette 4e édition pour les professionnels du secteur

1. Le Colloque des services à la personne 2010 « La qualité, une affaire de tous » Jeudi 25 novembre de 14h00 à 17h30 – salle Versailles

Dans un contexte économique fortement dégradé, le secteur des services à la personne est resté dynamique et créateur d’emplois. Aujourd’hui, ce secteur comprend 2 millions de salariés, 25 000 organismes, 18 métiers et plus de 16 milliards d’euros de valeur ajoutée. Cependant la croissance de ces indicateurs n’a de sens que si elle s’accompagne d’une évolution qualitative du secteur. Les principaux défis à relever désormais portent sur la qualité, celle des conditions de travail mais aussi celle du service en lui-même.

Co-organisé avec l’Agence nationale des services à la personne, le colloque s’articule autour de deux grands thèmes :

• La qualité des services vue par les consommateurs. Quel est le regard des consommateurs sur les services à la personne ? Quelles sont leurs attentes, leurs exigences, leurs zones de vigilance ?

• La professionnalisation du secteur des services à la personne : bilan d’étape. En 2009, les assises de la professionnalisation ont permis de dégager des engagements forts de la part de l’ensemble des acteurs du secteur des services à la personne. Où en sommes-nous un an après ? Quelles sont les avancées et quelles sont les limites ?

2. La conférence événement « Actualités des innovations dans le secteur des services à la personne » Vendredi 26 novembre 2010 de 11h00 à 13h00

Quelles sont les innovations porteuses pour le secteur des services à la personne ? Comment sontelles mises en oeuvre ? Quels en sont les apports et les conséquences pour l’organisation des services et des structures ? Conférence organisée par la DGCIS2

Informations pratiques sur le Salon des services à la personne

• Du jeudi 25 novembre au samedi 27 novembre de 10 h à 18 h

• Porte de Versailles – Pavillon 6 – Paris

• Entrée payante : 8 euros

• Entrée gratuite pour les moins de 18 ans, les demandeurs d’emploi et les RMIstes

Depuis sa première édition, le Salon des services à la personne bénéficie du soutien de l’Agence nationale des services à la personne.

Des entrées gratuites pour deux personnes sont disponibles sur le site du salon : www.salon-servicespersonne.com

Pour plus de renseignements, rendez-vous sur www.salon-services-personne.com