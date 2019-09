Le Salon des services à la personne à Paris

Il ouvrira ses portes les 1er, 2 et 3 décembre à Porte de Versailles. Objectif : aider professionnels du secteur et particuliers en leur apportant des opportunités de rencontres, des conférences et des animations répondant à leurs questions.

Pour répondre aux besoins de tous ses visiteurs, le salon s’articule autour de trois grands espaces d’exposition.

– Un Espace Grand Public s’adressant prioritairement aux particuliers

– Un Espace Professionnels pour les créateurs et dirigeants de structures prestataires de services à la personne

– Un Espace Emploi et Formations destiné aux intervenants à domicile et aux demandeurs d’emploi

En plus de ces trois espaces, les visiteurs du salon peuvent découvrir :

– L’Espace prévention des risques domestiques

– Le Village de l’autonomie : les visiteurs du salon découvrent les aides, financeurs, prescripteurs ou associations oeuvrant pour permettre aux personnes dépendantes de bénéficier de plus d’autonomie et à leurs proches de mieux gérer ces situations

– La Maison du Futur : cette maison de 400m² permettra aux visiteurs de constater comment l’habitat de demain facilitera la vie à tout âge et présentera plusieurs innovations telles que le seul fauteuil roulant électrique au monde capable de franchir plusieurs marches d’escalier sans assistance extérieure ou structure fixe ou encore le premier système inter-communicant alliant

domotique et téléassistance.

Pratique

Du jeudi 1er décembre au samedi

3 décembre de 10 h à 18 h

Porte de Versailles, Paris – Pavillon 7.1

Entrée payante : 8 euros

Entrées gratuites pour deux personnes

disponibles sur le site du salon

www.salon-services-personne.com

Nouveautés 2011

La Maison Géante : dans la peau d’un enfant de deux ans…

Fer à repasser, table, couverts… dans la Maison Géante, les dimensions de chaque objet sont multipliées par deux et le poids par six. C’est le meilleur moyen de comprendre

les risques auxquels un jeune enfant peut être exposé et suite à cette visite mieux sécuriser son habitat.

Le Simulateur de Vieillissement : vivre ce que vit une personne âgée…

Vision altérée, motricité diminuée, manque de dextérité… En utilisant des prothèses entravant les mouvements, des lunettes simulant la cataracte ou un glaucome, les

visiteurs peuvent mieux comprendre pourquoi des gestes aussi simples que prendre des pièces dans un portemonnaie devient compliqué et frustrant pour une personne

âgée. Un moyen ludique de se mettre à la place de proches et de comprendre comment mieux les aider et les accompagner.