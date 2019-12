Le Salon des seniors aura lieu du 3 au 6 avril

Le 16e Salon des Seniors aura lieu du 3 au 6 avril prochains à Paris – Porte de Versailles.

Il proposera un programme de 60 conférences animées par des experts et s’organisera autour de dix grands villages thématiques :

– Loisirs et voyages ;

– Droits, retraites, patrimoine ;

– Logement ;

– Nouvelles technologies ;

– Alimentation ;

– Être en forme ;

– Travailler après 50 ans ;

– Bien vivre chez soi ;

– Culture ;

– Associations.

Parmi les nouveautés de cette édition 2014 : des animations intergénérations, un concours de mannequins amateurs réservé aux plus de 50 ans, et une randonnée pédestre organisée en partenariat avec le Comité de Paris de la Fédération Française de Randonnée Pédestre.

La dernière édition du salon des seniors avait accueilli 44 582 visiteurs, avec une fréquentation en croissance constante (+ 69% depuis 3 ans).

« Depuis 15 ans, le Salon des Seniors s’est imposé comme le grand rendez-vous annuel des plus de 50 ans. A travers 250 stands, 60 conférences et de nombreuses animations, la mission du salon est d’accompagner les seniors dans tous les aspects de leur nouvelle vie. C’est un lieu d’échanges et d’informations pour réussir sa retraite et donner corps à de nouvelles envies », commente Hervé Sauzay, Commissaire Général du salon.

Pour en savoir plus : www.salondesseniors.com

Pratique : A Paris- Porte de Versailles, Hall 2.2. De 10h à 19h, fermeture à 18h le dimanche. Invitation gratuite à télécharger dans la rubrique « Le Salon » du site internet www.salondesseniors.com