Le sac à sapin décore le pied de l’arbre, recueille les aiguilles et permet d’emballer le sapin lorsque la fête est finie. Il est en vente au prix de 5 euros dont 1,30 est reversé à l’association Handicap International. On le trouve dans les grandes surfaces alimentaires et spécialisées, les jardineries, fleuristes… Chaque année, près de 600 000 euros permettent de financer des actions de l’association. Plus d’informations au 04 72 72 70 98.