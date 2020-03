Le rôle du maire en facile à lire et à comprendre et en langue des signes

« L’info c’est plus clair » aborde le rôle des élus dans nos vies, et plus particulièrement le rôle du maire en facile à lire et à comprendre, mais aussi en langue des signes

À l’approche des élections municipales, « L’info c’est clair ! », plateforme en ligne qui propose gratuitement des dossiers en version illustrée, audio et en langue des signes, aborde le rôle du maire en facile à lire et à comprendre, mais aussi celui de ses adjoints et de ses conseillers.

Comment sont-ils élus, comment travaillent-ils, sur quelles problématiques peuvent-ils intervenir ? Comment se déroulent les élections municipales ? Quelles sont les règles du vote ? Les réponses à toutes ces questions et bien d’autres encore sont ainsi présentées avec des exemples faciles à comprendre, des phrases courtes, des illustrations – signées Domas – et des reportages vidéo réalisés par l’association Art’Sign.

Mise en place par l’association Lilavie, la plateforme « L’info c’est clair ! » s’adresse aux personnes éprouvant des difficultés pour lire, comprendre ou entendre le français. Elle propose de nombreux dossiers pédagogiques sur différents thèmes comme le changement climatique, l’alcool ou encore la Sécurité sociale. Pour permettre au plus grand nombre d’accéder à ces informations, les dossiers sont écrits en français simplifié, traduits en langue des signes et disponibles en version audio.

À découvrir sur : http://www.lilavie.fr/l-info-c-est-clair