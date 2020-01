Le risque d’avoir un enfant autiste est plus grand qu’estimé dans une famille déjà affectée

Une nouvelle estimation publiée aux États-Unis vient de dévoiler que le risque qu’un enfant souffre d’autisme est plus grand qu’on ne le pensait lorsque l’un ou plusieurs de ses frères ou sœurs aînés est déjà atteint de ce syndrome.

Cette vaste étude internationale menée par des chercheurs de l’Université de Californie à Davis et par le M.I.N.D Institute montre que cette probabilité estimée avant cette recherche entre 3 et 10 %, est en réalité de 18,7 %.

Pour les garçons, le risque d’autisme est encore plus grand (plus de 26 %) et dépasse les 32 % si deux ou plus de leurs aînés sont autistes.

Quelque 80 % de tous les enfants autistes sont des garçons, ce qui a été confirmé dans cette dernière étude qui a porté sur 664 enfants âgés en moyenne de huit mois au début de la recherche, et dont les deux-tiers ont été enrôlés avant l’âge de six mois.

Dans les familles ayant déjà un enfant souffrant d’autisme, le taux du syndrome chez ses frères et sœurs plus jeunes est de 20,1%. Il passe à 32,2 % si plusieurs sont autistes.

Seulement 37 des participants de l’étude entraient dans cette dernière catégorie. Les chercheurs ont suivi les participants jusqu’à trois ans, âge auquel ils ont été testés pour l’autisme.

« C’est l’étude la plus étendue portant sur les frères et sœurs cadets d’enfants autistes jamais effectuée », selon la Dr Sally Ozonoff, professeur de psychiatrie et de sciences du comportement au M.I.N.D Institute et principal auteur de cette recherche.

« Aucune autre étude n’avait jusqu’ici mis en évidence un risque aussi élevé d’autisme pour ces enfants », ajoute-t-elle.

Sur les 664 participants, 132 enfants au total ont été diagnostiqués comme atteints de « troubles du spectre autistique » ou TSA, qui regroupe l’autisme et les autres troubles envahissants du développement, tandis que 54 ont été diagnostiqués comme étant autistes et 78 ayant une forme atténuée de ce syndrome, précisent les auteurs de cette recherche.

Ils soulignent aussi les indications très nette du rôle joué par les facteurs génétiques dans le développement de l’autisme, un trouble complexe affectant les capacités de l’enfant à penser, communiquer, interagir socialement et à apprendre.