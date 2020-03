Le Département qui soutient les Entretiens Jacques Cartier en Rhône-Alpes (du 19 au 25 novembre), accueille dans ses locaux trois des 24 rencontres programmées, dont le colloque sur le logement adapté organisé par ses soins sous l’égide de responsables scientifiques du Rhône et du Québec.

Ainsi :

Lundi 22, de 13 h à 21 h, à l’Hôtel du Département se déroulera le colloque sur les « Journées francophones de la sécurité routière » organisé conjointement par l’INRETS, l’Institut national de la recherche scientifique, le Ministère ides transports du Québec. Jean-Luc da PASSANO, vice-président du Conseil général, chargé des grandes infrastructures et des routes départementales représente Michel MERCIER pour l’ouverture de cette rencontre

Mardi 23, le Musée gallo-romain de Fourvière accueille le colloque « Communication et grands projets, état des savoirs et prospectives » à l’initiative la Chaire en relations publiques et en communication marketing de l’UQAM en collaboration avec la Chaire de recherche en gestion de projet de l’ESG UQAM et l’Université de Lyon 2. La rencontre sera ouverte par François BARADUC et Jean- Paul DELORME, les vice-présidents du Conseil général, respectivement chargés des personnes âgées et des Personnes handicapées.

Le colloque sur « Logement : une réponse au défi démographique et à l’évolution de la société » se déroule lundi 22 de 9 h à 18 h et mardi 23 de 9 h à 12 h. Il s’inscrit dans le champ de compétences du Département puisqu’il s’agit d’anticiper les difficultés liées à l’âge et au handicap et de préserver le plus longtemps possible le cadre de vie et la vie sociale des personnes âgées et handicapées. En ce sens, Michel MERCIER a signé dernièrement avec une dizaine de partenaires la charte de l’habitat adapté dont l’objectif est d’amener les constructeurs à produire 20 à 25 % de logements adaptés dans les immeubles d’habitation en construction ou en réhabilitation, tant en accession à la propriété que dans le secteur locatif privé ou social.

A ce colloque, après une présentation du contexte politique et sociologique, la réflexion sera abordée transversalement, à travers différentes problématiques : technique avec l’adaptation et l’adaptabilité des logements, environnementale avec l’aménagement du cadre de vie et des services de proximité, financière avec la solvabilité des personnes et des ménages, budgétaire avec le financement des services et des aménagements, législative et réglementaire avec les modifications aux textes à apporter, politique avec la définition du rôle respectif des collectivités, des bailleurs sociaux, des promoteurs privés, des organismes de protection sociales publics ou privés.