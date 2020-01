Le Rhône signe la Charte de l’habitat adapté

Les projections démographiques montrent que les 64/74 ans augmenteront de 30% et les + de 75 ans de près de 40% à l’horizon 2020 et que dans le même temps, la perte d’autonomie des personnes âgées va s’accélérer. Parallèlement, les personnes vieillissantes ou potentiellement en perte d’autonomie souhaitent rester le plus longtemps possible à domicile. S’il soutient déjà financièrement l’adaptation et l’amélioration du logement dans le cadre de l’ADPA à domicile et la PCH, et aussi avec des aides complémentaires à celles de l’ANAH, le Département a souhaité aller plus loin. Pour anticiper er répondre à cette aspiration, il initie une démarche pour l’aménagement de logements spécifiquement adaptés dans toute construction neuve ou réhabilitée. Pour cela, il s’entoure de partenaires, au premier rang desquels le Groupe APICIL, dont le maintien à domicile est un des axes prioritaires de l’action sociale.

Cette démarche se résume par la Charte de l’habitat adapté. Un cahier des charges définit les caractéristiques techniques d’adaptation avec l’objectif de 20 à 25 % de logements adaptés dans les immeubles d’habitation. Tous les partenaires, les acteurs de la prévention mutualiste, la Fédération départementale des promoteurs-constructeurs, les bailleurs sociaux, la FNAIM, le BTP Rhône, s’engagent à réaliser des immeubles correspondant aux prescriptions arrêtées ; APICIL financera tout ou partie du surcoût de l’adaptation des logements en contrepartie d’un droit réservataire de 10 à 15 ans pour ses allocataires; le Crédit agricole s’impliquera dans la réalisation du site internet qui recensera les offres des promoteurs ; le Département s’engage, de son côté, à mobiliser les maires qui accordent les permis de construire.