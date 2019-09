Le réseau social professionnel de tous les talents

S’appuyant sur son succès incontesté de 1er blog emploi et handicap en France, Talentéo a choisi de s’appuyer sur l’expertise technologique et métier de Yupeek, le réseau social étudiants et jeunes diplômés. Ils lancent ensemble le premier réseau social professionnel du handicap et de l’emploi en Juin 2013. Découvrez ce nouvel outil en avant-première : www.lereseautalenteo.fr.





Talentéo devient ainsi un véritable carrefour collaboratif et un accélérateur de rencontres entre professionnels en situation de handicap en veille, en recherche d’emploi ; et les missions handicap, les entreprises et les recruteurs. Cet outil à mi-chemin entre le réseau social et le jobboard permettra aux utilisateurs d’échanger sur des thématiques professionnelles, de consulter ou diffuser des offres d’emploi. Il sera avant tout un espace de visibilité différent où le handicap sera abordé de façon implicite : sur Talentéo, oubliez le logo fauteuil. L’innovation proposée par Yupeek s’inspire des réseaux de rencontre : le matching automatique entre offres et profils.

Accolé à l’activité de recrutement de l’entreprise, le blog Talentéo est né en Février 2012. Issu de la rencontre entre le recrutement, le handicap, et les nouveaux outils sociaux, il est devenu en quelques mois le 1er blog emploi et handicap. 4ème au classement ebuzzing emploi, ce blog a rassemblé plus de 40.000 visiteurs uniques, pour un total de 110.000 pages vues. Le succès de ses contenus sur les thèmes du recrutement 2.0, du handicap dans l’emploi, et des conseils aux candidats, repose en grande partie sur les partages sociaux des internautes.

Entouré depuis ses débuts par des partenaires de l’emploi et du handicap, Talentéo a officialisé l’entrée du groupe Crédit Agricole SA dans le cercle restreint des “partenaires fondateurs” qui misent sur cette innovation. D’autres partenariats sont en cours de finalisation. A ce jour, des acteurs importants du domaine des assurances, de l’informatique et de l’industrie s’apprêtent à rejoindre l’aventure du handicap et des réseaux sociaux.

Yupeek et Talentéo ouvrent d’ores et déjà les inscriptions aux utilisateurs pour découvrir la beta en exclusivité en juin 2013. D’ici là, une avant-première sera organisée pour avoir le privilège de découvrir ce nouvel outil au service du handicap et de l’emploi.

http://lereseautalenteo.fr/

Page Facebook Talentéo : http://www.facebook.com/Talenteo

Compte Twitter Talentéo : https://twitter.com/Talenteo

Service Diversité et Handicap de Crédit Agricole SA : diversite.handicap@credit-agricole-sa.fr