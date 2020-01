Le Réseau Santé Bucco-Dentaire & Handicap Rhône-Alpes

Trente chirurgiens-dentistes du Rhône et de l’Ardèche ont rejoint de Réseau SBDH-RA en 2008.

Pour faire face aux besoins non couverts, le Réseau SBDH-RA souhaite la collaboration de quinze nouveaux chirurgiens-dentistes pour 2009.

Le Réseau SBDH-RA : un devoir de santé publique

Le Réseau SBDH-RA est un réseau de santé ville-hôpital destiné à coordonner la prévention, le dépistage, et le traitement des pathologies bucco-dentaires des personnes en situation de handicap et de dépendance.

Actuellement, le Réseau s’adresse aux personnes présentant une déficience intellectuelle ou cognitive, une infirmité motrice cérébrale, un polyhandicap ou atteintes de maladies rares résidant dans le Rhône et l’Ardèche. Le Réseau SBDH-RA collabore également avec des professionnels de santé, des associations et des institutions impliqués dans cette démarche.

Financé par la CPAM, l’URCAM et l’ARH depuis 2005, le Réseau SBDH-RA doit atteindre un certain nombre d’objectifs, notamment l’adhésion de nouveaux professionnels de santé chaque année, afin de pouvoir répondre à toutes les demandes et besoins des personnes en situation de handicap.

Personnes handicapées, dépendantes et chirurgiens-dentistes : l’inégalité face aux soins



Certaines personnes handicapées et dépendantes présentent des déficiences fonctionnelles et/ou intellectuelles qui réduisent leur autonomie et le maintien d’une hygiène orale satisfaisante. Elles sont à haut risque de pathologies orales et leurs besoins en santé orale sont spécifiques. Des difficultés de compréhension, une forte anxiété pouvant mener au refus du soin, rendent alors la prise en charge difficile voire impossible dans un cabinet de ville

ordinaire. Les structures proposant des soins adaptés sont peu nombreuses en France et les chirurgiens-dentistes ont encore beaucoup d’appréhension à soigner ces personnes. De plus, le cabinet dentaire libéral n’est pas toujours un lieu adapté à la prise ne charge de certaines personnes en situation de handicap et de dépendance. Le renoncement aux soins est fréquent…

L’adhésion au Réseau : un enrichissement personnel et professionnel

Participer au parcours de soins des personnes en situation de handicap et de dépendance dans le domaine de la santé orale favorise l’amélioration de leur santé et de leur qualité de vie. En rejoignant le Réseau, les chirurgiens-dentistes découvrent un autre mode d’exercice leur permettant de rompre avec l’isolement professionnel par un travail en équipe et de bénéficier de dérogations tarifaires. En participant à des formations et des rencontres pluridisciplinaires, dans le cadre d’une démarche qualité, les pratiques professionnelles sont améliorées et une meilleure coordination des soins devient alors

possible.

Réseau SBDH-RA – Centre Hospitalier le Vinatier

Bâtiment 505 bis – 95 boulevard Pinel – 69677 BRON CEDEX

Cellule de coordination : 04 37 91 54 81

www.reseau-sbdh-ra.org