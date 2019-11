Le réseau professionnel Talentéo célébrera son lancement officiel le 30 janvier prochain

Le réseau social professionnel Talentéo célébrera son lancement officiel le 30 janvier prochain. Avec une offre de services axée autour de trois expertises – l’expérience du handicap et de l’emploi, la maîtrise des réseaux sociaux et le recrutement innovant – Talentéo propose aux candidats, recruteurs et acteurs du handicap, une plateforme entièrement gratuite d’échanges et d’information.

Une application mobile garantie “100% accessible, 100% mobile” vient également compléter le site internet www.lereseautalenteo.fr. Créée par Social City Media, leader français du recrutement mobile, elle permet aux utilisateurs d’accéder à toutes les fonctionnalités du réseau social où qu’ils se trouvent :

– Mise à jour de profil, développement de la visibilité, réception des nouvelles opportunités en temps réel pour les candidats ;

– Matching par affinités entre profils et offres d’emploi, édition d’une page d’entreprise et diffusion d’offres d’emploi côté recruteurs.

Talentéo instaure par ailleurs un système d’ambassadeurs, proposant aux personnes ayant un profil similaire d’échanger sur leurs expériences.

A noter que Talentéo organisera, à l’occasion de son lancement, une conférence destinée aux professionnels du recrutement sur le thème : « Arrêtez de faire des pieds et des mains pour trouver vos collaborateurs en situation de handicap ». Renseignements et inscriptions sur : www.talenteo.info