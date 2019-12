Le réseau ARPEJEH s’engage

A l’occasion de la 12e semaine pour l’emploi des personnes handicapées, le réseau ARPEJEH va signer sa charte d’engagements.

Association d’intérêt général, régie par la Loi du 1er juillet 1901, ARPEJEH a pour vocation d’améliorer et de promouvoir la formation, la qualification et l’emploi des personnes handicapées. Réunissant des organisations professionnelles (entreprises, établissements publics, fonctions publiques, collectivités locales), de tous secteurs, engagées dans une politique active en faveur de l’emploi des personnes handicapées, de l’égalité des chances, et de la diversité.

ARPEJEH travaille à mutualiser la volonté des organisations professionnelles pour déployer des actions en direction des élèves et des étudiants handicapés, afin de contribuer, aux côtés des structures publiques, à lever les obstacles culturels et institutionnels auxquels sont confrontés les adolescents handicapés tout au long de leur parcours de formation. Cette action passe par l’information, dès le collège, des jeunes adolescents handicapés et leur environnement (familial, pédagogique, associatif) sur les métiers des organisations membres de l’Association, leur accessibilité en termes de cursus de formation, et les politiques d’accueil déployées pour favoriser l’accès à l’emploi, afin de redonner confiance, d’ouvrir l’éventail des possibilités, et d’aider ces jeunes personnes à se projeter dans un avenir professionnel qualifié.

L’association entend aussi favoriser et faciliter la relation entre jeunes personnes handicapées et professionnels, en offrant aux élèves et étudiants handicapés un accès privilégié des organisations membres de l’Association pour des stages professionnels, des stages découvertes, des visites d’entreprise, des rencontres avec des interlocuteurs métiers, et plus généralement toutes occasions facilitant la connaissance mutuelle et induisant une sensibilisation directe et réciproque des acteurs. Elle accompagne les jeunes, via des solutions humaines (tuteurs/parrains des organisations membres), les étudiants handicapés dans leurs parcours d’études supérieures pour favoriser la construction de leur projet professionnel et leur accès à l’entreprise, sans toutefois suppléer les instances et aides existantes.

ARPEJEH, Boris Bertin : 06 69 47 46 54 – E-mail : contact@arpejeh.com Site Internet : www.arpejeh.com