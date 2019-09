Le Relecq-Kerhuon (Bretagne): le « Trottik », un transport public adapté à l’âge ou au handicap

En partenariat avec le centre communal d’action sociale (CCAS), la municipalité avait décidé d’agir en faveur des personnes âgées ou à mobilité réduite afin de rompre leur isolement et d’accéder plus facilement aux différents services, aux commerces ainsi qu’aux animations culturelles sur la commune. C’est pour cela qu’a été mis en place un système de transport adapté baptisé Trottik. Celui-ci fonctionne tous les mardis et jeudis.

Combien ça coûte ?

L’opération représente un coût de 60 000 € TTC dont près de 40 000 € pour l’aménagement intérieur du minibus équipé d’une plate-forme de levage pour les personnes en fauteuil roulant.

Comment en bénéficier ?

Les personnes désirant bénéficier de ce type de transport doivent remplir un dossier de demande de transport auprès du CCAS ou en téléphonant. Ensuite, à chaque déplacement qu’elles auront prévu, il leur incombera de téléphoner au CCAS et de réserver la plage d’horaire qui leur conviendra. Les bénéficiaires du Trottik se verront facturer la somme de 1 € par trajet. Les tickets s’achètent à l’unité ou par carnet de 10 auprès du CCAS. Le lieu de prise en charge se fait au domicile de la personne. Une quinzaine de personnes bénévoles missionnées par la ville ont reçu une formation spécifique à l’utilisation d’un véhicule adapté.

Quelle fréquentation ?

Bilan d’avril à septembre : personnes transportées (149) ; tickets achetés (426) ; tickets validés (294) ; trajets aller-retour (148) ; destination la plus courante est celle vers les commerces (119 personnes).

Contact. CCAS, tél. 02 98 28 44 96.