Le recrutement des personnes handicapées

Le recrutement est sans aucun doute la strate la plus sensible d’une entreprise. Beaucoup l’ont compris et mis au point des protocoles de recrutement extrêmement sélectifs. Faire venir le candidat qui va répondre correctement à la définition du poste et à ses exigences est un exercice complexe : il dépend du niveau de recrutement, de l’expérience du candidat, de sa motivation, de sa disponibilité, mais aussi, et bien sûr, de l’entreprise, de son environnement, de l’intérêt du poste (l’aspect salaire exclu), de ce qu’elle propose comme salaire et perspective au candidat.

Le recrutement est quelquefois vécu par le candidat comme une remise en question de ses compétences, de son savoir être et de sa capacité à s’engager dans l’entreprise. C’est un passage émotionnellement très fort qui ressemble plus à un examen qu’à un échange sur les besoins des uns et des autres. Pour l’entreprise, le recrutement est vécu comme un pari risqué sur l’avenir. En effet, aucune technique de recrutement ne garantit aujourd’hui le succès de l’intégration d’un nouveau collaborateur. Cette difficulté s’accroit encore lorsque le collaborateur présente des caractéristiques particulières, comme c’est le cas avec un handicap visible ou non visible.

Méconnaissance et clichés

Il est rare de rencontrer des recruteurs à l’aise avec le handicap et, plus généralement, dans les situations liées à la santé. Ce sont les clichés qui, bien souvent, prennent le dessus au moment de devoir recruter une personne handicapée. Il ou elle ne sera pas suffisamment mobile ! Sera-t-il(elle) capable ou non de répondre à la totalité des exigences du poste ? Pourra-t-on lui donner des responsabilités ? L’entreprise est-elle suffisamment adaptée ? Est-ce que je ne vais pas la vexer ou la mettre mal à l’aise si j’aborde son handicap ? Et d’ailleurs ai-je le droit de lui parler de son handicap ? Si le recrutement n’est pas bon, pourrais-je m’en séparer ?

Nombreuses sont les questions, les peurs, les précautions extrêmes qui dénaturent le protocole de recrutement et risquent de créer une confusion au cours de l’entretien.

Accompagné sans “couver”

Aujourd’hui, le recruteur lambda peut bénéficier d’un pré recrutement ou d’un accompagnement, de la part du réseau de l’Agefiph comme de structures privées de plus en plus performantes et souvent créées par des professionnels expérimentés de l’insertion professionnelle des personnes handicapées. Cette aide est certainement utile, dans la plupart des cas, lorsque l’entreprise effectue son premier recrutement de personnes handicapées. Elle peut cependant êtres vécue comme une intrusion par l’entreprise ou comme un poids par le candidat qui va se sentir infantilisé. Tenir la main d’un candidat au cours de ses premiers entretiens n’est pas très valorisant pour ce dernier et risque même de lui laisser imaginer qu’il sera encore protégé une fois à son poste de travail. C’est pourtant une manière de faire qui sévit encore et qui conforte aussi les professionnels de l’insertion dans leur rôle d’aidants.

Sensibiliser et former

La meilleure manière, c’est sans doute de sensibiliser les responsables RH et les managers de l’entreprise aux différentes formes de handicap, de les informer au mieux de ce qu’est la réalité des personnes en fonction de leur handicap, des mesures d’aides existantes qui peuvent assouplir leur suivi. Il est essentiel de désenclaver ce monde du handicap qui peut sembler mystérieux, il faut permettre au recruteur de bien intégrer le fait qu’ils vont avant tout recevoir un candidat et que celui-ci sera d’abord là pour mettre en avant ses compétences, son savoir-faire et son savoir-être. Il faut aider le recruteur à passer de l’émotionnel que peut générer une forme d’empathie avec la personne handicapées à la simple analyse des compétences, du savoir être et de l’intention sincère de rejoindre l’entreprise que doit émettre le candidat pour avoir une chance d’être recruté. Ces conditions de recrutement doivent aussi être associées aux possibilités, pour la personne handicapée, d’évoluer dans sa carrière au sein de l’entreprise. On ne peut pas avoir les mêmes exigences pour les candidats handicapés que pour les autres et ne pas leur donner les mêmes chances de réussite.

Le recrutement d’une personne handicapée ne peut s’envisager que sous l’angle du potentiel de développement que la personne représente pour l’entreprise et pour elle-même.

Si on ne doit pas recruter une personne handicapée sur la simple existence de son handicap, on ne recrute pas une personne handicapée pour combler le taux de 6% imposé par la loi.

Cette logique de recrutement est vouée à l’échec.

Attention aux généralisations

Le recrutement d’une personne handicapée réclame encore plus d’attention car il est considéré comme différent et comporte des risques supplémentaires d’échec. L’effet pervers d’un échec de recrutement d’une personne handicapée est la généralisation. Combien de chefs d’entreprise, après avoir constaté que la personne recrutée ne correspondait pas au poste, ne se sont-ils pas forgé de grandes vérités (du genre : « j’ai recruté une personne handicapée mais ça ne marche pas »), avec, pour conclusion, que toutes les personnes handicapées étaient incapables de travailler correctement. C’est dans la majorité des cas la personne qui est mise en cause, et non le recrutement. Cela peut mettre fin au recrutement d’autres personnes handicapées durant des mois, voire des années. Les premiers recrutements doivent être particulièrement soignés et l’intégration du nouveau salarié dans l’entreprise très bien suivie. Il sera sans doute nécessaire de faire plusieurs bilans les trois ou six premiers mois. Là, c’est le rôle du manager !

Conclusion

Même si le recrutement d’une personne handicapée nécessite des connaissances particulières et un protocole quelquefois différents de l’habitude, il doit toujours porter sur la compétence et la capacité du candidat à remplir ses fonctions. Les critères qui définissent la liste des bénéficiaires de la loi de 2005 sont larges et la majorité des candidats qui se présenteront à la porte de l’entreprise seront porteurs d’un handicap invisible ne nécessitant pas d’aménagement de poste ou d’accessibilité particulière. Aujourd’hui, le plus gros obstacle au recrutement des personnes handicapées n’est pas l’entreprise, mais le manque crucial de candidats qualifiés.