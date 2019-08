Le rapport 2008 de l’Observatoire national sur la formation, la recherche et l’innovation sur le handicap

Le jeudi 18 juin 2009 à 11h30

A la Délégation Interministérielle aux personnes handicapées

14 avenue Duquesne – 75007 Paris

(Ministère de la santé et des sports)

Salon B – 2e étage.

L’observatoire national sur la formation, la recherche et l’innovation sur le handicap a été institué par la loi du 11 février 2005 sur l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées afin de faire évoluer la prise en compte des questions relatives au handicap dans les politiques et les programmes de recherche, de formation et de prévention.

La mission de l’ONFRIH est de réaliser un état des lieux précis de la situation existante sur ces sujets et de formuler des préconisations pour l’améliorer.

Installé en avril 2007, l’ONFRIH rend public son premier rapport qui porte sur les travaux qu’il a réalisés en 2008. Ce rapport a été remis en avril 2009 à Monsieur Brice Hortefeux, Ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, et à Madame Valérie Létard, Secrétaire d’Etat aux solidarités. Il a également été transmis aux autres ministres concernés ainsi qu’au Conseil national consultatif des personnes handicapées et au conseil scientifique de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.

