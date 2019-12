Le « Rallye des Employeurs », c’est vendredi à Sélestat (Bas-Rhin)

La Ville de Sélestat (Bas-Rhin) met en place une action unique en France pour l’insertion dans l’emploi des personnes reconnues travailleurs handicapés et organise le « Rallye des Employeurs » Vendredi 26 mars de 8h30 à 18h sur différents sites de la ville en matinée et au 2e étage du complexe Ste Barbe dans l’après-midi. « Accepter de se réunir … c’est déjà accepter de changer son regard » Désirant aller au-delà des conférences protocolaires abordant généralement ce sujet et fidèle à son image, la cité des Humanistes souhaite apporter sa contribution au changement de regard sur le handicap et remercier les entreprises, pour leurs actions en faveur de l’emploi des personnes reconnues travailleurs handicapés.

Accompagnés d’un élu et d’un guide, les dirigeants se laisseront mener tout au long de cette journée originale et interactive, qui promet d’être riche en informations et en échanges.

Un concept audacieux

Le projet vise à permettre aux personnes reconnues travailleurs handicapés (demandeurs d’emploi et salariés) d’être à la fois organisateurs et acteur-complices d’un « Rallye des employeurs » sur le thème de l’emploi, proposé à 36 chefs d’entreprises de la Ville de Sélestat. L’action est menée sous l’égide de la Ville. Elle a pour ambition de faire évoluer le regard sur le handicap de façon novatrice et interactive, tout en valorisant les actes posés par chacun des partenaires engagés tout au long de l’année. Ainsi, 22 personnes reconnues travailleurs handicapés travaillent bénévolement depuis le 18 janvier à l’organisation de cette journée.

La réalité des actions pour l’emploi des personnes handicapées

Depuis 1997, une semaine par an est dédiée, sur le plan national, à la mise en oeuvre d’actions pour l’ouverture à l’emploi des personnes handicapées. Toutefois, malgré l’ensemble de ces engagements et des efforts fournis, le bilan de cette semaine annuelle reste concrètement, peu probant. Le terme « handicap » effraie et le sujet de l’emploi de la personne handicapée reste sensible. C’est dans le changement du regard de chacun qu’évolueront les représentations attachées aux personnes handicapées. C’est à ce niveau de réflexion que la collectivité a une carte à jouer !

La Ville : actrice privilégiée dans le domaine du handicap

« La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d’infirmité ». (Définition de la santé par l’OMS) La mission première d’une ville est de satisfaire aux besoins de sa population locale, afin qu’elle puisse participer pleinement à la vie de la cité. OEuvrer pour ses administrés handicapés en recherche d’emploi, c’est :

– asseoir son engagement dans la politique handicap auprès de ses administrés, du département, de la région et des institutionnels spécifiques nationaux comme l’AGEFIPH (l’Association de Gestion des Fonds pour l’Insertion Professionnelle des Personnes Handicapées) et le FIPHFP (le Fonds pour l’Insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction Publique

– appliquer le principe de non-discrimination

– créer un lien social de plus

– affirmer sa volonté d’être dans une dynamique de reconnaissance, d’accueil et d’accompagnement des personnes, mais aussi des employeurs et des partenaires de l’emploi de sa commune

– devenir facilitateur de mise en relation pour l’ouverture à l’emploi des personnes et par extension, procéder à l’accroissement de la prospérité de la cité

À l’instar de l’ensemble des principaux acteurs (prescripteurs, prestataires, centres de formation, employeurs, demandeurs d’emploi …), une ville n’a aucune obligation directe envers ses administrés, au regard de l’emploi. Le « Rallye des employeurs » s’inscrit dans une démarche nouvelle, proposée sous forme ludique, axée sur l’emploi et répondant aux objectifs de l’AGEFIPH. Les ambitions de cette journée seront celles de

réduire l’appréhension de certains employeurs quant à l’embauche ou le maintien dans l’emploi des personnes reconnues travailleurs handicapés et par là même de conforter les personnes pour l’accès à l’emploi de l’ensemble de la communauté par l’annonce médiatique de l’événement.

Le Rallye des Employeurs : équipage Handicap !

À l’image d’une course d’orientation enchaînant six étapes, six équipages composés d’employeurs et d’un élu, accompagnés d’un guide reconnu travailleur handicapé, vont partir à la rencontre des différents acteurs du monde du handicap, liés à l’emploi. Sur une matinée, il s’agira pour eux d’observer, d’être à l’écoute, d’apprendre, de mémoriser et de s’investir … pour réussir le quizz qui leur sera proposé dans l’après-midi.

Une opération originale

La ville de Sélestat a souhaité mettre en place un événement marquant, offert aux entreprises. Deux axes principaux ont ainsi été décidés : la volonté de sortir des réalisations conventionnelles et celle de créer une dynamique interactive surprenante et mystérieuse. Pour la première fois, les rôles sont inversés : ce sont les personnes reconnues

travailleurs handicapés qui prennent les employeurs en charge, l’action leur permettant ainsi de prouver leurs capacités et leurs compétences, en s’impliquant dans l’organisation et le bon déroulement du Rallye.

Les 22 personnes bénévoles ainsi que les acteurs-étapes sont complices et ne dévoilent à aucun moment leur statut. Non seulement les employeurs n’apprennent leur participation à ce rallye qu’au moment de leur arrivée à 8h30, mais de plus, ils restent dans l’ignorance de leur promiscuité, jusqu’au levée du secret par le Conseiller Municipal

délégué au handicap, lors du rendu de l’après-midi.

Le programme de la journée « surprise » du 26 mars

Durant la matinée, les employeurs se déplaceront en véhicule sur le territoire de Sélestat et à pied (coeur de ville), accompagnés d’un élu et guidés par une personne reconnue travailleur handicapé.

8h30 – Accueil des participants en salle de conférence du complexe Sainte Barbe. Annonce du rallye, constitution des équipages et passation des consignes. Prise en charge par les accompagnants travailleurs handicapés.

9h – Départ donné par M. Le Maire et M. Charles Léopold, Conseiller Municipal délégué au handicap pour six étapes :

Etape 1 : le Conseil Régional

Rassemblement des partenaires de l’insertion professionnelle spécialisés dans l’accompagnement des travailleurs handicapés sur le secteur de Sélestat et prise d’informations …

Etape 2 : l’entreprise remarquée LECLERC

Pour ses actions réussies de recrutements et de maintien dans l’emploi de personnes reconnues travailleurs handicapés.

Etape 3 : l’ESAT (Etablissement ou Services d’Aide par le Travail) du Haut-Koenigsbourg

Un milieu protégé au service des entreprises.

Etape 4 : la Maison du Pain de Sélestat

Mettre la main « à la pâte » à travers un atelier ludique

Etape 5 : l’Ecole Ste FOY

Être un bon élève …

Etape 6 : un service Administratif de la Ville

Accueil par un agent reconnu travailleur handicapé

12h30 – Apéritif servi en salle de conférence du complexe Sainte Barbe. Dégustation de vins à l’aveugle : épreuve de reconnaissance de grands cépages alsaciens, avec une viticultrice travailleur handicapé.

13h15 – Repas préparé par l’ESAT du Haut Koenigsbourg et servi par des travailleurs

handicapés.

14h30 – Rassemblement en salle de conférence du complexe Sainte Barbe. Quizz réalisé en lien avec le parcours de la matinée est géré par un animateur et un huissier reconnues travailleurs handicapés. Annonce des résultats par M. le Maire et remise de la Reconnaissance Travailleur Valide à chacun des participants. Levé du secret par M. Charles Léopold, Conseiller Municipal délégué au handicap, sur l’organisation par la présentation des acteurs et leur valorisation

– Spectacle de Slam par les artistes alsaciens Jesers et Adamo

– Remise du Trophée du Rallye des Employeurs par les personnes reconnues travailleurs handicapés, accompagnées par Messieurs Le Maire et les élus présents, à une entreprise ayant atteint le quota de travailleurs handicapés ou ayant oeuvré pour le handicap : Leclerc et l’association Sélestat Action Monde Economique).

– Diffusion du DVD « Déterminations » du groupe COLAS, discours des institutionnels et clôture de la manifestation