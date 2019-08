Le Questionnaire, création théâtrale originale par la Troupe de théâtre de l’INJS en partenariat avec Théâtr’Action

L’atelier Théâtre de l’INJS (Institut National de Jeunes Sourds), composé de comédiens entendants, malentendants et sourds, s’attaque à la deuxième guerre mondiale. S’inspirant de fait réels, ils nous racontent une histoire qui s’est peut-être passée – peut-être pas – dans cette période de danger et d’extrême discrimination… Comme chaque année, l’atelier de l’INJS fait résonner et se répondre deux langues françaises : la langue orale et la langue des signes. La troupe continue donc l’exploration de ces échanges sur le terrain du jeu et de l’émotion dans un objectif d’ouverture et d’apprentissage partagé.

RESERVATIONS – INFORMATIONS

Mise en scène par Irene Dafonte

Durée : 40 minutes. Tarif : 3 euros Restauration sur place possible.

Le mardi 8 Juin (complet).

Le mercredi 9 Juin 20 h 30 (ouverture des portes 19h45)

Théâtre du pont tournant

13 rue Charlevoix de Villers

33 300 Bordeaux

Tél. : 05 56 11 06 11

Fax : 05 56 43 06 73

Email : pont.tournant@gmail.com Site: www.theatreponttournant.com

Le théâtre du pont tournant est équipé d’une boucle magnétique.