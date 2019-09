Le PS et la région IDF saluent le retour d’un jeune polyhandicapé kosovar

Le Parti socialiste et la Région Ile-de-France ont salué, l’annonce du retour en France pour soins d’un adolescent kosovar polyhandicapé et de ses parents, expulsés il y a plus d’un an au Kosovo.

Le 4 mai 2010, Ardi Vrenezi, alors âgé de 15 ans, et ses parents avaient été expulsés alors que l’adolescent était soigné à Freyming-Merlebach (Moselle), dans un institut d’éducation motrice, pour une maladie dégénérative. Son cas avait suscité une mobilisation notamment de RESF et de l’Association des paralysés de France.

Le PS “se réjouit” de ce retour annoncé, faisant part d’un “immense soulagement”, selon Pouria Amirshahi, secrétaire national aux droits de l’Homme, qui dénonce “une politique absurde conduite à coups d’objectifs de reconduites à la frontière”.

Par ailleurs, “au nom du droit à vivre en famille”, le PS “demande au gouvernement de permettre” au frère et à la soeur du jeune Ardi, âgés de 14 et

18 ans, de “venir avec lui en France”.

Dans un premier temps, RESF et l’APF avaient dit qu’ils n’avaient pas été autorisés à suivre leur frère, une affirmation réfutée vendredi par le ministère de l’Intérieur.

De son côté, la vice-présidente de la Région Ile-de-France chargée des lycées et des politiques éducatives, Henriette Zoughebi, “se réjouit” aussi au nom de la Région de cette “issue heureuse”, rappelant qu'”Ardi va enfin pouvoir recevoir les soins adaptés à son état de santé”.

La Région s’est mobilisée en faveur d’Ardi en affichant sa photo sur les grilles de son hémicycle le 7 juillet dernier.

“Le retour d’Ardi ne doit pas faire oublier le sort des élèves sans papiers menacés d’expulsion. La Région continuera à se battre pour leur régularisation”, a poursuivi Mme Zoughebi.