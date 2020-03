Le projet de loi de santé adopté à l’Assemblée Nationale

Le projet de loi de modernisation du système de santé français a été adopté par une très large majorité à l’Assemblée nationale le 14 avril dernier.

« À travers ce vote massif en faveur du projet de loi, les députés ont adressé un message fort aux Français : réformer notre système de santé est aujourd’hui essentiel, non seulement pour l’adapter aux défis du vieillissement ou à l’émergence de nouvelles maladies, mais surtout pour préserver les idéaux d’égalité et de justice sur lesquels repose notre modèle de protection sociale. Ce vote est un encouragement à défendre, puis à mettre en œuvre au plus vite cette grande réforme de gauche, synonyme de progrès pour le quotidien de tous les Français », a déclaré Marisol TOURAINE, ministre des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des femmes, à l’issue du vote solennel à l’Assemblée nationale.

Ce projet de loi a pour objectif de :

– développer la prévention (mise en place du paquet neutre de cigarettes, introduction du logo nutritionnel sur les emballages alimentaires, expérimentation des salles de consommation à moindre risque…) ;

– améliorer l’accès aux soins (généralisation du tiers payant à tous les Français, création d’un numéro d’appel unique pour joindre un médecin de garde, mise en place de tarifs sociaux pour les lunettes et les prothèses dentaires et auditives…) ;

– créer de nouveaux droits concrets pour les patients (création d’un droit à l’oubli pour les anciens malades du cancer et d’autres pathologies lourdes, création de l’action de groupe en santé, suppression du délai de réflexion pour l’IVG, lutte contre les refus de soins…).

Controversée, la généralisation du tiers payant signifie que d’ici au 30 novembre 2017, tout assuré social qui ira consulter son médecin généraliste sera dispensé de l’avance des frais. Objectif : lutter contre le renoncement aux soins et désengorger les services d’urgence. Si les usagers y voient peu d’inconvénients – hormis le fait que la franchise de un euro devra être prélevée sur leur compte ou sur les remboursements d’autres dépenses de santé – les médecins s’inquiètent quant à eux des modalités et délais de remboursement supplémentaires qu’ils devront supporter, et craignent une déresponsabilisation des patients, qui ne connaîtront plus le coût d’une consultation pour le système de santé publique.

Plus d’infos sur : www.loi-sante.gouv.fr