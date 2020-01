Le projet de faire payer des sans-papiers contesté

Un collectif d’associations dénonce le projet de la ministre de la Santé, Roselyne Bachelot, de faire acquitter une participation financière aux travailleurs immigrés sans-papiers les plus démunis pour se faire soigner en France. Ces sans-papiers bénéficient actuellement des soins gratuits au titre de l’aide médicale d’Etat (AME) tant pour la médecine de ville que pour les soins hospitaliers et les médicaments, si leurs revenus mensuels sont inférieurs à 634 euros (pour une personne seule). Lors du prochain examen de la loi de Finances, le gouvernement et des députés de la majorité souhaiteraient faire payer ces populations à hauteur de 15 ou de 30 euros par an pour avoir accès à l’AME, selon ces associations, dont Médecins du monde et la Fédération nationale des associations d’accueil et de réinsertion sociale (FNARS).