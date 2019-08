Le Programme@talentEgal des trophées Mecenova dans la catégorie « Espoir »

Le Programme@talentEgal lauréat d’Alcatel-Lucent a été récompensé dans la catégorie « Espoir » des trophées Mecenova de l’engagement solidaire des collaborateurs. Ce programme a pour objectif de permettre à des étudiants en situation de handicap d’obtenir un diplôme d’études supérieures au moins égal à Bac+2.

Organisés par l’association IMS-Entreprendre pour la Cité à l’occasion de l’Année européenne du bénévolat et du volontariat 2011, ces premiers trophées Mecenova récompensent les entreprises françaises dont les salariés se mobilisent sur des projets visant à l’insertion professionnelle des publics en difficultés. Ils distinguent les entreprises qui, au-delà du mécénat classique, encouragent leurs collaborateurs à réaliser des projets d’intérêt général, sur leur temps de travail ou leur temps personnel, pour faciliter le parcours professionnel des jeunes, dès le collège, et l’accès à l’emploi de personnes défavorisées (chômeurs, personnes handicapées, seniors, travailleurs migrants, jeunes, etc.).

Au total, quatre prix sont décernés : Grande Entreprise, PME, Espoir (nouveaux projets non finalisés avec des résultats prometteurs) et Pionnier (approche et action avant-gardistes).

Le Programme@talentEgal d’Alcatel-Lucent, lancé en octobre 2010, s’inscrit dans la politique de promotion de la diversité et de l’égalité des chances menée par le Groupe. Il a pour objectif de permettre à des étudiants en situation de handicap d’obtenir un diplôme d’études supérieures au moins égal à Bac+2. Développé en collaboration avec des associations, des Grandes écoles d’ingénieurs et de commerce ou des universités, il propose aux élèves un accueil en stage ou en alternance, un système de tutorat tout au long de leur parcours, un accès à des cours de l’Université Alcatel-Lucent, un aménagement de leur poste de travail, etc. Son pilotage est assuré par une équipe réunissant des salariés du Groupe et des personnes issues des structures partenaires.

« Ce programme handi-accueillant est d’ores et déjà considéré comme prometteur et identifié en tant que tel par les trophées Mecenova. Cette reconnaissance nous encourage à persévérer et à amplifier nos actions en faveur de l’égalité des chances en particulier pour les étudiants en situation de handicap », souligne Loïc le Grouiec, président de l’association @talentEgal.

La cérémonie de remise des trophées Mecenova de l’engagement solidaire des collaborateurs s’est déroulée le 10 mars en présence de Jeannette Bougrab, secrétaire d’Etat à la Jeunesse et à la Vie associative, et de Claude Bébéar, président d’IMS‐Entreprendre pour la Cité.

Ces trophées constituent l’étape nationale des European Volunteering Awards qui mettent en compétition les entreprises de 22 pays européens. Les lauréats français auront, par la suite, l’opportunité de concourir auprès d’un jury européen et d’être récompensés au cours d’une cérémonie prévue à Londres.