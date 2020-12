Le programme du premier semestre des ouvrages spécialisés

Listen to this article Listen to this article





Sortie le 21 avril 2011 : Guérir la migraine sans médicament / La fiscalité des professionnels de santé / L’Infirmier règles d’exercice professionnel / Le nouveau Guide pratique de Psychiatrie / L’histoire de la médecine et des secours routiers / Le Dictionnaire des sigles, des mots et des associations.

Guérir la migraine sans médicament

Docteur Jean Thomas / Préface du Professeur Christian Cabrol

Ce livre, qui s’adresse aux médecins comme aux patients atteints de migraine, fait le point des recherches qui ont abouti à une compréhension différente du déclenchement de la migraine, à la mise en évidence de ses véritables causes et de son traitement curatif. Il est le fruit de vingt ans d’une collaboration étroite entre médecins et chirurgiens-dentistes qui a permis de révéler notamment le rôle de la désocclusions dentaire dans le déclenchement des phénomènes migraineux.

Dans sa préface, le Professeur Cabrol insiste sur la difficulté de s’imposer pour toute innovation thérapeutique et souhaite que ce livre puisse contribuer à la compréhension et la guérison des migraineux sans avoir recours aux médicaments.

L’infirmier – Règles d’exercice professionnel

Olivier Dupuy

L’exercice de la profession d’infirmier est régi par des dispositions nombreuses et parfois complexes. Ces dernières suscitent bien des

interrogations quant à leur portée opérationnelle et aux risques de contentieux qui résultent de leur inobservation.

Cet ouvrage comporte une analyse approfondie et documentée des principales réformes récentes qui affectent l’exercice de la profession. Il

contient également un grand nombre d’études de décisions de justice récentes. Formulé en termes accessibles, il pré sente à la fois une portée pratique et scientifique. Il est en cela un outil précieux pour les professionnels ou les étudiants et, plus largement, pour tous ceux qui s’intéressent au métier d’infirmier.

La fiscalité des professionnels de santé

Florent Roemer

Les professionnels de santé sont confrontés à des modèles de fiscalité complexes. Cet ouvrage est destiné à tous ceux qui exercent une profession médicale ou paramédicale et qui veulent comprendre comment sont imposées leur activité. Il s’adresse aussi aux juristes appelés à conseiller les professionnels de santé en matière de fiscalité.

A découvrir également…

Histoire de la médecine et des secours routiers

Denis Durand de Bousingen / Préface de Jacques Chirac

Cet ouvrage retrace soixante années d’histoire de la création des services de secours aux blessés de la route, et montre comment ceux-ci ont contribués à la création de services d’urgence destinés à l’ensemble des blessés et des malades, bien au delà des seuls accidents de la circulation. En montrant le chemin parcouru depuis l’ère des « pionniers » jusqu’aux services modernes et facilement accessibles de notre époque, ce livre rappelle qui ce qui nous semble aujourd’hui évident – contacter partout et à toute heure un professionnel de santé prêt à intervenir avec des moyens adaptés – était encore, il y a quelques décennies, une véritable uptopie souvent jugée irréalisable.

Guide pratique de psychiatrie – 6e édition revue et augmentée

Serge Tribolet

Ouvrage de référence depuis près de vingt ans, le Guide pratique de psychiatrie n’a cessé d’évoluer. En préservant son principe de présentation claire et rigoureuse des pathologies et des traitements psychiatrique, l’auteur a voulu lui donner une nouvelle dimension. Cette sixième éditionmodifie son contenu en ajoutant de nombreuses pathologies psychiatriques (démences, perversions, etc.), de nombreux syndromes (voyages pathologiques, déni de grossesse, syndrome de Münchhausen, syndrome de Stockholm, etc.) et en actualisant toutes les données cliniques, thérapeutiques et législatives.

Le Dictionnaire des sigles, des mots et des associations

Maurion

Santé – Juridique – Pénitentiaire

La langue des sigles est une inflation constante. Elle infiltre le quotidien et sature les champs professionnels. Cette « néolangue » tronque les mots, les atténue, voir en occulte le sens, devenant alors une langue pour initiés. Dans ces conditions, quelles sont les possibilités d’échanges et de partage, lorsqu’on est appelé à exercer à l’intersection de plusieurs champs professionnels ? Cette question devient cruciale pour les acteurs de la santé inscrits dans une pratique en milieu pénitentiaire, contexte qui impose, par la force des choses, une approche de la culture, de la terminologie du judiciaire et du social. Ce dictionnaire vient combler cette lacune. Il s’adresse aussi bien aux étudiants qu’aux professionnels confirmés qui se tiennent au carrefour des secteurs de la santé, de la justice, du pénitentiaire et du social.