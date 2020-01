Le Prix Innovation et handicap va à “Espoir Ariège “

Espoir Ariège, association présidée par Marie-Josée Palmade (photo), vient de se voir attribuer le prix innovation accompagnement du handicap, d’un montant de 15 000 euros, par le groupe D & O, groupe de protection sociale complémentaire.Les membres du jury ont particulièrement été sensibles à l’initiative d’Espoir Ariège, qui porte sur l’accompagnement du handicap psychique, et au fait qu’elle soit développée en milieu rural.La cérémonie officielle de remise du prix aura lieu à Paris, le 24 juin. Mme Palmade représentera l’association et les bénévoles qui travaillent à ses côtés pour mener à bien ce projet.

Alors ce projet, en quoi consiste t’il au juste ? Aider les personnes atteintes de troubles psychiques à retrouver une utilité sociale en leur permettant d’être acteurs et constructeurs de leur outil de travail. Le projet consiste à créer avec ces personnes un espace d’accueil ouvert au public sur lequel un certain nombre d’activités seront développées. A moyen terme , Marie-Josée envisage la création d’une SCIC sociale et agricole (production et vente de fruits et légumes biologiques, prestations touristiques) et l’aménagement d’un parcours santé handicap.

Ce projet est le résultat d’un groupement entre trois partenaires : la commune de Dun, Espoir Ariège, Handisport. (Source La Dépêche)

Renseignements : Espoir Ariège, Marie-Josée Palmade, 9, place de la Cabanette à Laroque-d’Olmes, Tél. 05 61 05 58 81 ou 06 07 44 28 43. Fax : 05 61 01 16 60 E-mail : mj.palmade@wanadoo.fr