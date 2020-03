Le prix Handi-Livres 2008/2009 sera décerné le 15 octobre 2009

Le jeudi 15 octobre 2009, au Pavillon Kléber à Parisle jury du Prix Handi-Livres composé de spécialistes du handicap, de responsable d’associations et de journalistes de la presse professionnelle récompensera les auteurs des meilleurs ouvrages 2008/2009. Un prix coup de coeur 2009, de la Mutuelle Intégrance, sera remis à cette occasion à un auteur dont l’ouvrage a permis de faire connaître le handicap au plus grand nombre.

Pour l’année 2008/2009, 26 ouvrages ont été présélectionnés dans cinq5 catégories (Roman, Biographie, Guide, Livre Lu et Livre Jeunesse).