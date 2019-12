Le prix du tabac à la hausse

La ministre de la Santé Roselyne Bachelot s’est déclarée favorable à une augmentation du prix du tabac de 10% chaque année pendant plusieurs années, une stratégie qu’elle estime «gagnant-gagnant pour tout le monde».

«Je plaide pour cela, je ne dis pas que ça va se faire», a-t-elle ajouté, expliquant que l’annonce définitive serait faite par Nicolas Sarkozy. La dernière hausse des prix des cigarettes, de 6%, remonte à août 2007, tandis que cigares et cigarillos ont augmenté de 4% en juillet dernier. Le président de la confédération des buralistes, Pascal Montredon, a aussitôt réagi : «Le chiffre choc de 10% par an, c’est inacceptable», réagi , . «Ce serait l’explosion du marché parallèle, que ce soit la contrefaçon, les achats à l’étranger ou via internet. Surtout en période de crise!». Quant aux les trois députés UMP chargés par Jean-François Copé d’une mission d’information sur la situation des buralistes, ils ont critiqué les propos de Roselyne Bachelot expliquant qu’: «en voulant aller trop vite et trop loin, c’est une fausse baisse de la consommation à laquelle nous allons assister, puisque ce sont les achats légaux de tabac qui diminueront et faiblement la consommation.»