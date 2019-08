Le Prix « Acteurs Économiques & Handicap » pour valoriser les entreprises

Encourager, faire connaître et valoriser les initiatives d’innovation et de sensibilisation mises en œuvre par les entreprises publiques et privées et les structures de l’économie sociale en matière de handicap : tel est l’objectif du Prix OCIRP « Acteurs Économiques & Handicap », créé en 2008. Pour cette 4e édition, les participants ont jusqu’au 10 avril pour déposer leur dossier.

L’initiative de l’OCIRP (Organisme commun des institutions de rente et de prévoyance) s’inscrit dans une démarche de sensibilisation au handicap. Le Prix OCIRP « Acteurs Économiques & Handicap » a pour objectif de faire connaître et de valoriser les actions innovantes menées par les entreprises privées, publiques ou les acteurs de l’économie sociale au profit d’une meilleure intégration des personnes handicapées. Ce prix récompense tout type de projet favorisant l’accès à la culture, au sport, aux loisirs, à l’emploi, ainsi que l’accompagnement de la personne handicapée dans sa vie quotidienne. Il souhaite ainsi récompenser les actions qui seront demain peut-être, des « exemples à suivre » pour d’autres structures qui souhaitent s’impliquer au-delà d’une simple obligation légale.

Huit trophées remis par des partenaires légitimes

Depuis sa création en 2008, l’Agefiph, l’ANDRH, le CCAH, le Fiphfp, la Firah et l’Odas, contribuent au Prix « Acteurs Économiques & Handicap » dans le cadre d’un partenariat. Ils nous apportent leurs connaissances et leurs compétences en matière de politique d’intégration des personnes handicapées. Au total, huit prix sont décernés : deux prix dans chacune des catégories « Acteurs publics », « Acteurs privés », « Acteurs de l’économie sociale », un prix « Coup de cœur du jury » et un prix spécial « Éducation/Formation ». Le prix OCIRP « Acteurs Économiques & Handicap » est organisé sous le haut patronage du ministère de l’Éducation nationale et en partenariat avec France Info.

Toutes les entreprises privées, grands groupes ou TPE/PME, les entreprises ou administrations publiques et parapubliques, les coopératives, mutuelles ou associations, sont invitées à concourir. Un plan média est offert aux lauréats, en vue de valoriser leur action et de leur donner la visibilité médiatique que leur action mérite. Lors des trois premières éditions du Prix OCIRP « Acteurs Économiques & Handicap », 600 entreprises ou organismes ont participé.

À Propos

L’Organisme Commun des Institutions de Rente et de Prévoyance (OCIRP) assure, depuis plus de 40 ans, la protection sociale complémentaire de la famille. Près de 40 organismes de prévoyance sont regroupés au sein de l’OCIRP, afin de permettre aux salariés de bénéficier de garanties de prévoyance collectives couvrant les risques de la vie. L’OCIRP c’est :

– Plus de 4 000 000 * de salariés cotisants

– Plus de 700 000 * entreprises adhérentes

– 105 * désignations en accords de branche

– Plus de 22 000 * bénéficiaires de rentes

– 169,6 * millions d’euros de cotisations

– 67 * millions d’euros de prestations

*Au 31 décembre 2009

Comment participer ?

Tous les acteurs économiques peuvent concourir :

– acteurs publics (toutes les administrations publiques, les entreprises et les structures publiques et parapubliques) ;

– acteurs privés (toutes les entreprises privées, quelle que soit leur taille, y compris les organismes à gestion paritaire et les syndicats) ;

– acteurs de l’économie sociale (toutes les associations, les coopératives et les mutuelles).

Le dossier de participation est téléchargeable sur www.exempleasuivre.com ou à demander par téléphone au 01 44 56 22 56 ou par mail à exempleasuivre@ocirp.fr. La date limite de remise des dossiers est fixée au 10 avril pour des actions en cours entre le 1er janvier 2010 et le 10 avril.