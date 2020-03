Le premier salon du secteur protégé et adapté

Faire connaitre et valoriser les compétences des travailleurs des Ésat et EA. C’était l’objectif du tout premier salon du secteur protégé et adapté de Paris et d’Ile-de-France qui se tenait dans la capitale en novembre dernier.

Communication, logistique, prestations industrielles, entretiens, restauration… Autant de secteurs représentés lors de ce premier salon organisé par le Réseau Gesat (réseau économique national du secteur protégé et adapté) (1). 2000 visiteurs, professionnels ou grands publics, ont pu aller directement à la rencontre des travailleurs des Ésat et EA pour découvrir leurs compétences. Divers ateliers, conférences et animations s’étalaient sur deux jours autour du thème « Osez nos compétences ». Objectif : redorer l’image du secteur, qui souffre encore de cliché. « Les gens ont encore une image caricaturale des Ésat, explique Véronique Dubarry explique adjointe au maire de Paris en charge des personnes en situation de handicap. Ce salon permet de monter que ces structures proposent une diversité d’expertises, de services. Le secteur adapté et protégé est une formidable opportunité pour mieux vivre ensemble et créer les conditions d’un développement économique ouvert à la différence. »

Pour les entreprises, recourir aux Ésat et aux EA est bien sûr avant tout un moyen de respecter la loi (soustraiter au secteur adapté peut permettre de réduire de moitié la contribution à l’Agefiph). « Ce n’est qu’une première pierre, explique

Véronique Dubarry. J’espère que petit à petit, ce type de rencontre, de moment de présentation pour le grand public et les entreprises se démultiplieront au travers de l’ensemble des départements et des grandes villes de France ». À quand une édition nationale ?

(1) En concertation avec l’ADCP (Association des Directeurs des CAT de Paris), le Collectif Compétences et Handicap Essonne, l’ADCCAT 94 (Association des Directeur de CAT du Val-de-Marne), et l’UNEA (Union Nationale des Entreprises Adaptées).