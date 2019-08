Le premier rapport de l’Observatoire sur le handicap sortira à la fin de l’année

Un premier rapport de l’Observatoire national sur la formation, la recherche et l’innovation sur le handicap (Onfrih) sera établi fin 2008, notamment sur l’emploi des personnes handicapées.

L’Observatoire a pour mission de “recenser et évaluer les réalisations et les programmes dans les domaines de la recherche, de la formation et de la prévention et de faire des préconisations pour les améliorer”.

La loi impose aux entreprises un taux d’emploi de 6% de personnes handicapées, mais en 2006 ce taux n’était que de 4,4% dans le secteur privé et de 3,55% dans le public.

Un rapport d’ensemble de l’Onfrih sera remis au ministre chargé des personnes handicapées tous les trois ans et un rapport d’étape établi chaque année sur les travaux en cours.

Créé par la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des chances et installé en avril 2007, l’Onfrih est composé de 53 membres, dont 18 venant d’associations représentant les personnes handicapées et leurs familles.

Son secrétariat est assuré par le délégué interministériel aux personnes handicapées, Patrick Gohet.

En février, plusieurs associations se sont montrées déçues de l’application de la loi du 11 février 2005 “pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées”.

La loi aux 101 articles et plus d’une centaine de décrets et arrêtés, pas encore tous parus, a ouvert un champ de réformes très large, allant de l’accessibilité des bâtiments et des transports d’ici à 2015 aux ressources des handicapés, en passant par la scolarisation ou l’accès à l’information.

Une “Conférence nationale sur le handicap” doit dresser, avant l’été, le bilan de cette loi avec tous les acteurs réunis. (Article paru dans Le Moniteur)