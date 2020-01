Le premier manga business en français

Il était une fois un jeune homme appelé Johnny Bunko. C’était quelqu’un comme vous et moi. Il a toujours bien gentiment fait ce que tout le monde (ses parents, ses professeurs, ses supérieurs) lui disait de faire. Et maintenant, coincé dans un job à la noix, il commence à se dire qu’il s’est peut-être trompé depuis le début…





Mais par une drôle de nuit, Johnny fait la connaissance de Diana, un conseiller de carrière comme il n’en a encore jamais vu. Explosive et sexy, elle va lui révéler les 6 maximes essentielles pour qui veut faire son chemin dans le monde du travail.

Les aventures de Johnny Bunko est le premier « manga business » publié en France. Écoutez bien les sages conseils de Diana, c’est le seul guide de carrière

dont vous avez besoin…

Conseiller du vice-président Al Gore de 1995 à 1997, Daniel Pink est aujourd’hui consultant et journaliste spécialisé dans l’analyse des transformations de l’économie mondiale, des nouvelles technologies et tendances sociétales. Il est l’auteur du best-seller A Whole New Mind (L’Homme aux deux cerveaux).

Rob Ten Pas, le dessinateur, a remporté en 2006 le prix annuel « Tokyopop » des étoiles montantes

des mangas.

Les aventures de Johnny Bunko, Le seul guide de carrière dont vous avez besoin… Daniel Pink, Rob Ten Pas 10 euros, 160 pages