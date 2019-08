Le premier Géronforum de la FNAQPA

La FNAQPA (Fédération Nationale Avenir et Qualité de vie des Personnes Agées) modifie le format de son Congrès annuel en organisant les 17 et 18 juin prochains à Millau (Aveyron) son premier GERONFORUM. Débats, interactivité, dialogue, mais aussi pragmatisme, partage d’expériences et convivialité sont les maîtres mots que la FNAQPA entend placer au cœur de cet évènement, auquel les personnes âgées et leurs familles participeront pleinement.

La FNAQPA tient à remercier l’ensemble des personnalités ayant accepté d’inaugurer cette nouvelle formule, et plus particulièrement Monsieur Fabrice Heyries, Directeur Général de la Cohésion Sociale, qui se prêtera à l’exercice délicat du dialogue et des questions-réponses avec des intervenants de terrain : personnes âgées, familles, personnels (cf. programme : « Une personnalité sur le grill »). La participation de Fabrice Heyries sera complétée par celle de personnalités locales (Guy Durand, maire de Millau, et Alain Marc, député), nationales (Guy Le RochaisS, vice-président de France Alzheimer, Isabelle Millet de la Mutualité Française, Jean-Yves Ruaux, rédacteur en chef de seniorscopie.com), et même internationales, avec une liaison en direct et en visioconférence avec des personnes âgées en Finlande.