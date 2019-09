Le pôle handicap du Grand Pavois à la Rochelle

Le Grand Pavois 2010, Salon Nautique International, ouvre ses portes du 15 au 20 septembre 2010 à la Rochelle.

Avec plus de 860 exposants et 700 bateaux, les promeneurs, amateurs et professionnels pourront visiter et découvrir les différents espaces aménagés dans les 100 000 m² d’exposition : le Village Bois, Escale Voyages, Espace Animations Plongée, Espace Piscine et Détente …

À la demande des organisateurs du Grand Pavois, la Mutuelle Integrance organise pour la 2ème année consécutive, un pôle handicap« Handi Cap’Access ».

La logistique de cette plateforme d’information est également mise en place avec l’aide du Comité Départemental Handisport et le Comité Départemental de Sport Adapté. Cet espace, constitué également de nombreuses associations départementales représentatives des différents handicaps, a pour objectif de renseigner et d’orienter les visiteurs sur les loisirs nautiques praticables dans la région selon leur handicap.

Des visites LSF1 et des activités sportives adaptées (plongée, ski nautique, Access dinghy, bateau habitable, kayak, …) seront proposées.

De plus, la Mutuelle Integrance et les coorganisateurs du pôle handicap, soutiennent «Défi Voile», «Windicap» et «Défi Integration». Ces actions remarquables proposent l’accès à la voile et la navigation aux personnes handicapées à travers des performances nautiques, un tour d’Europe en bateau ou encore une régate départementale organisée par l’ADAPEI 17.

«Défi Voile», rendez-vous incontournable en Charente Maritime est une régate départementale qui rassemble pendant une semaine plusieurs voiliers. Les équipages, composés de personnes handicapées et valides, profitent de ce cadre exceptionnel dans une ambiance conviviale et chaleureuse. «Défi Voile» permet à toute structure accueillant des personnes handicapées d’y participer.