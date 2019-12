Le PMU dans la course à l’emploi

Depuis 2007, le PMU optimise sa politique de gestion des Ressources humaines en faveur de l’emploi des travailleurs en situation de handicap par la formation des Responsables de Ressources humaines, par l’accompagnement des personnes concernées par une reconnaissance en tant que travailleur handicapé et par l’aménagement du poste de travail.

Le11 septembre dernier, Xavier Hürstel – Directeur Général Délégué du PMU – et Pierre Blanc – Directeur Général de l’Agefiph – ont signé une première convention de partenariat de deux ans, destinée à développer une politique handicap de l’entreprise. Parmi les objectifs majeurs du PMU, on note la volonté de renforcer les actions existantes en matière de maintien dans l’emploi pour les personnes en situation de handicap et un suivi rapproché des collaborateurs en difficulté. A ce titre, une aide spécifique sera apportée aux salariés pour les aider dans leur démarche de reconnaissance de travailleur handicapé (huit reconnaissances en 2008). Le PMU prévoit également le recrutement de dix travailleurs handicapés notamment dans le domaine de la force de vente ainsi qu’une augmentation sensible des contrats avec des prestataires du secteur. Enfin, la société mettra à disposition de l’information à l’intégration des travailleurs handicapés et la sensibilisation des collaborateurs.