Le Planning familial fait campagne pour la gratuité de la contraception

Le Planning familial lance une campagne pour le remboursement de tous les contraceptifs, « pour que la contraception soit accessible à toutes et à tous ». « La meilleure contraception, c’est celle que l’on choisit », déclare le Planning « Oui mais…ce choix n’est pas réellement possible car la méthode qui conviendrait le mieux est trop chère et non remboursée ». Les 28 et 29 mai, le Planning familial a ouvert ses portes et lancé une mobilisation nationale jusqu’à fin 2010. Médecins et sages-femmes sont invités à faire parvenir des cartes au ministère de la Santé.

Au début de l’année, les services officiels eux-mêmes constataient que le coût de la contraception restait trop élevé pour certaines femmes, pilules de 3e génération non remboursées, stérilets et implant remboursés à 65 % seulement laissant un reste à charge trop important.

