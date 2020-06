Le plan handicap 2009-2011: une politique volontariste au sein du Ministère de la Défense

Le 10 juin 2008, dans le cadre de son allocution lors de la première conférence nationale sur le handicap, le Président de la République a rappelé le devoir d’exemplarité de la fonction publique en matière de recrutement et d’insertion des personnes handicapées. Le ministère de la défense, sensible à ce sujet, a renforcé sa politique volontariste en faveur du handicap en élaborant son nouveau plan handicap pour les années 2009 à 2011. Ainsi, le Plan Handicap 2009-2011 du ministère de la défense, réalisé par la direction des ressources humaines du ministère de la défense (DRH-MD), et présenté officiellement par le ministre de la défense et le secrétaire d’Etat à la solidarité le 24 mars 2009, fixe les objectifs du ministère en matière d’insertion et de maintien dans l’emploi des personnes en situation de handicap. (PHOTO SIRPA: adj. Drahi)

Articulé autour de huit thèmes, il dégage des axes prioritaires dans les dispositifs de gestion des ressources humaines :

– En terme de recrutement tout d’abord, le ministère de la défense poursuit sa politique d’emploi envers les personnes en situation de handicap au-delà des prescriptions gouvernementales. L’attention sera portée sur une amélioration à la fois quantitative et qualitative du recrutement. Près de 400 personnes en situation de handicap ont été recrutées du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009.

– Le ministère de la défense veille tout particulièrement à ce que chaque travailleur handicapé dispose d’un aménagement personnalisé de son poste de travail et puisse y accéder. Une augmentation sensible de demandes d’aménagements de postes a été observée à la suite de la campagne itinérante 2009, représentant un investissement de plus de 300 000 € (en 2008 : 169 000 €).

– La formation s’exerce en direction des travailleurs handicapés eux-mêmes, des agents qui sont en relation avec eux, des gestionnaires de personnels, ainsi que des représentants syndicaux. Le Plan facilitera l’accès des intéressés aux formations spécialisées, telles que la langue des signes. Un atelier d’apprentissage est en cours d’ouverture pour l’ensemble des agents désireux de s’initier à ce langage.

– La sensibilisation et l’information des personnels au recrutement et au maintien dans l’emploi des personnes en situation de handicap seront poursuivies et généralisées, notamment vis-à-vis de l’encadrement. La campagne itinérante de formation et d’information portant sur le handicap s’inscrit précisément dans cet axe de recommandation. Un « atelier du manager », spécifique au handicap, aura lieu en octobre 2010.

– La programmation de travaux de mise aux normes d’ici 2011 permettra, à terme, à toutes les personnes à mobilité réduite d’accéder à leur poste de travail et aux espaces communs (rampes, équipements, stationnement…).

– Le ministère de la défense veillera à ce que les jeunes en situation de handicap qui souhaitent participer à la Journée d’appel de préparation à la défense (JAPD), alors qu’ils en seraient normalement dispensés, puissent trouver dans les centres un accueil aussi proche que possible de celui réservé aux autres Français. Le bureau du service national de Nancy (BSN) continue à réaliser des JAPD adaptées à l’institut médicoéducatif de l’office d’hygiène sociale de Flavigny-sur-Moselle. Le BSN de Toulouse a organisé une JAPD au centre d’éducation spécialisé pour déficients auditifs à laquelle 12 jeunes en situation de handicap ont participé. De façon régulière, des jeunes en situation de handicap sont accueillis dans des structures accessibles et bénéficient d’un accueil adapté.

– Les liens avec les structures de travail protégé et adapté seront renforcés : la pratique des achats courants avec ces structures dans tous les services de marchés, y compris les services de soutien de l’administration centrale sera généralisée, les passerelles vers le milieu ordinaire seront développées. A ce titre, le réseau des correspondants « achats durables » est associé à la campagne itinérante 2010 de formation et d’information sur le handicap.

– Le traitement des conséquences humaines et sociales de la réorganisation du ministère de la défense fera l’objet d’un soin particulièrement attentif s’agissant des travailleurs en situation de handicap. Le réseau handicap a été renforcé par la création d’un poste à temps complet dans chaque centre ministériel de gestion. Ils suivent actuellement un cursus de formation spécifique aux correspondants handicap du ministère de la défense, développé à la carte par l’ADAPT.

Une commission de suivi créée à l’occasion de ce nouveau plan, et à laquelle seront associées les organisations syndicales, suivra l’évolution de l’ensemble de ces projets. Elle se réunira en septembre prochain.

Ce plan reflète la détermination du ministère à apporter toutes les compensations nécessaires aux personnes en situation de handicap pour que leurs compétences puissent être valorisées. Très ouvert sur le monde extérieur au ministère, le plan handicap 2009-2011 confirme la politique volontariste du ministère en faveur du handicap.