Le plan « anti-fracture numérique » d’Eric Besson

Fort de ce constat, Eric Besson, Secrétaire d’Etat au Développement de l’Economie numérique, a lancé le programme “ordi 2.0”.

« Etre privé d’ordinateur aujourd’hui pour les publics fragiles, c’est être privé d’accès à l’information, à la culture, à l’éducation, aux services publics, donc être exposé à un risque accru de marginalisation », a rappelé le ministre. Lequel présente un plan en trois volets. Il s’agit tout d’abord de permettre aux entreprises de donner leurs ordinateurs inutiles, mais en état de marche, à leurs salariés, sans charges sociales ni fiscales ; une possibilité déjà prévue par la loi de finances 2008, mais dont l’application devrait être facilitée par la mise en place d’une charte* qui précise les éléments de la procédure comme, notamment, le fait de fournir au salarié un équipement libre de droits en ce qui concerne les logiciels d’exploitation. « Si le dispositif législatif était appliqué massivement par les entreprises, le taux d’équipement des ménages français pourrait ainsi augmenter de 5 points sur un an et de 10 points sur deux ans », estime Eric Besson.

Prise en compte du handicap

Le deuxième volet prévu par le programme « ordi 2.0 » veut favoriser la création d’une filière nationale de reconditionnement, de redistribution et de retraitement des ordinateurs, avec la création d’un « label de confiance », garantissant un matériel en état de fonctionnement et vendu à très bas prix. Concrètement, les ordinateurs usagés, mais en état de fonctionnement, pourront être « upgradés » et vendus à très bas prix, voire donnés, à certaines catégories d’usagers. Bénéficiaires escomptés : les structures d’aide sociale, les associations et clubs du troisième âge, les centres pour handicapés, les points d’accès public à Internet.

Enfin, le dernier volet du programme prévoit le traitement de la fracture numérique au niveau européen. La conférence européenne « e-inclusion », à Vienne, qui se tiendra du 30 novembre au 2 décembre prochain, sera l’occasion d’évoquer des sujets comme le maintien à domicile des personnes âgées, ou dépendantes, grâce aux nouvelles technologies, la prise en compte du handicap pour l’accès et l’usage des services numériques, ou encore la lutte contre l’ « illectronisme ». « Cette conférence sera l’occasion de mettre en place de nouveaux instruments autour de l’Internet mobile et des technologies sans fil, qui permettront aux populations cibles de les utiliser et d’en retirer des bénéfices » a précisé Eric Besson. Cette démarche s’inscrit dans le plan d’action i2010, « une Société de l’information européenne, pour la croissance et l’emploi », adopté en 2005 par la Commission européenne. C’est dans ce cadre qu’en juin 2006, les ministres de l’Union européenne, réunis à Riga, s’étaient déjà engagés à favoriser l’accès à l’Internet pour tous et notamment des populations rencontrant des difficultés économiques, sociales ou des problèmes liés à l’âge et au handicap.

* déjà signée par les groupes Bolloré, Casino, Laser, La Poste, SNCF et Poweo