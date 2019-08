Le “Pass Rise”, une passerelle de formation à destination des personnes handicapées

RISE, en partenariat avec l’AGEFIPH, ouvre une passerelle de formation « LE PASS RISE » à destination des personnes handicapées. Des postes sont actuellement à pourvoir en contrat de professionnalisation et CDI chez Adecco, Foot Locker, KFC, Décathlon et Brioche Dorée. Un parcours permettant aux entreprises de recruter des stagiaires sur leur motivation et leurs qualités personnelles.

Une formation permettant aux personnes handicapées d’être informées et sensibilisées à l’environnement de l’entreprise sur des fonctions commerciales et administratives.

La formation « PASS RISE » commencera en avril 2010 pour une durée de 5 mois. A son issue, l’objectif est l’embauche en CDI ou la poursuite d’une formation en contrat de professionnalisation sanctionnée par un BTS.

La formation « PASS RISE » est proposée à Paris, Lyon et Nantes.

Si vous êtes intéressé par la formation « PASS RISE » ou si vous souhaitez accueillir un nouveau collaborateur en participant à son évolution professionnelle, nous vous invitons à nous contacter au 01 55 23 08 08 Service Formation PASS.