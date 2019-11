Le partenariat anpe.fr et handicapzero.org toujours plus fédérateur.

Le 17 novembre débute la 12e semaine pour l’emploi des personnes handicapées en France. L’ANPE et l’association HandiCaPZéro rappellent l’importance de leur mobilisation depuis plusieurs années pour l’accès aux offres d’emploi à tous sur le Web.

A partir d’handicapzero.org ou anpe.fr (lien “Accès déficients visuels”), l’internaute, qu’il soit aveugle ou malvoyant accède à toutes les offres d’emploi diffusées par l’ANPE, aux “guides pour agir”, aux aides à l’embauche proposés par l’AGEFIPH sans la moindre difficulté de recherche, ni de lecture des contenus.

handicapzero.org est intégralement accessible et répond aux critères d’accessibilité maximale de la WAI. Le portail propose sa solution Confort de lecture qui permet notamment aux internautes malvoyants d’optimiser le rendu visuel des pages lues.

La rubrique emploi enregistre, depuis le début 2008, 593 600 visites dont près de 75 000 pour le seul mois d’octobre (soit une augmentation de 21% par rapport à octobre 2007) avec 1 500 000 pages lues.

“L’ANPE et HandiCaPZéro poursuivent leur action commune en faveur des déficients visuels. Engagé en 2004, L’ANPE et HandiCaPZéro renouvellent leur partenariat permettant de mettre à disposition de tous les citoyens, sans aucune discrimination, les informations et les services d’aides à la recherche d’emploi d’anpe.fr. Accessible depuis toutes les pages d’anpe.fr, ce service commun ANPE – HandiCaPZéro , connaît depuis quatre ans un véritable succès”déclare Reynald Chapuis, Chef du département Internet et Multimédia anpe.fr.

A propos de anpe.fr :



anpe.fr est le premier site emploi en France consulté par les cadres et non cadres. Le site accueille 17 millions de visites par mois. Les candidats peuvent consulter et s’abonner aux offres ainsi que diffuser leur profil en ligne. Les employeurs ont accès aux profils, peuvent s’abonner à la banque de CV et déposer leurs offres en ligne.

anpe.fr propose également des informations en prise directe avec l’actualité et des conseils pratiques : événements liés à l’emploi, WebTV, fiches métiers, guides pour agir informations sur les aides aux recrutements, les mesures pour l’emploi….

A propos du portail handicapzero.org :

handicapzero.org est l’illustration de la volonté de l’association : faciliter l’accès à l’information des personnes déficientes visuelles et leur permettre une meilleure autonomie au quotidien. Site de référence, il comptabilise plus de 230 000 visites mensuelles et propose actualités et services dans les domaines de l’emploi, la santé, la consommation, les sports, la téléphonie, la culture, la vie pratique…