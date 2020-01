Le pari de l’accessibilité des transports en commun

L’un des enjeux de la loi de 2005 est de rendre accessibles les transports en commun pour 2015 sur tout le territoire français et, à défaut, de mettre en place des moyens de substitution. La plupart des transports souterrains échappent à cette obligation : donc ce n’est pas la peine de rêver prendre le métro parisien en toute liberté dans les prochaines années ! La directive européenne sur l’accessibilité des autocars prend aussi forme actuellement : ce sont de fait des dépenses pharaoniques qui s’annoncent pour les collectivités publiques comme pour les transporteurs. Nous avons fait le point avec Michel Jeannenot, fondateur de Mobhilis* et spécialiste français de la question. Nous avions rencontré Michel Jeannenot il y a un an pour ce sujet.

Quel bilan peut-on faire depuis l’année dernière ?

Au regard de tout ce qui se fait autour des enjeux de la loi, les plus gros problèmes que nous rencontrons se situent autour des possibilités de dérogations et des fameux moyens de substitution qui ne sont pas clairement définis. Je constate aujourd’hui que l’accessibilité totale dans les transports en commun est une fausse bonne idée car nous ne pourrons jamais proposer quelque chose de parfait. L’idée de la substitution est une véritable boîte de pandore mais tout le monde n’est pas logé à la même enseigne. Si le principe semble évident « mettre en place des compensations techniques, organisationnelles ou humaines pour permettre l’usage du réseau », la mise en œuvre opérationnelle des solutions pose beaucoup plus de difficultés, notamment si l’on souhaite optimiser au mieux les dépenses. Ainsi, Les réseaux départementaux composés pour la plupart d’autocars n’offraient jusqu’à présent aucune alternative : il sera donc facilement possible de mettre au point des moyens de substitution tels proposés dans la loi. Pour les villes et principalement les grandes villes, cela posera paradoxalement plus de difficultés du fait de l’existence d’une offre de transport adaptée aux personnes « à mobilité réduite » mais qui très souvent est limité à certains types de transports pour des usagers qui doivent s’abonner. Le revers de la médaille de ces réseaux, c’est qu’ils sont saturés et ne peuvent pas et ne savent pas répondre à toutes les demandes en termes de nombre de demandes et de prises en charge des différents types de handicap. La confusion actuelle pourrait laisser croire que ces services sont un mode de substitution alors qu’ils ne peuvent, au regard des textes et dans la pratique. Ils sont en effet trop limités dans leurs moyens et l’éventail de ses prises en charge. Aujourd’hui, nous sommes dans l’inconnue totale car il est en plus très difficile de qualifier une clientèle et donc une demande par type de handicap pour mettre des moyens en face. Faudra- t-il des aides humaines ou techniques ? Dans tous les cas, il va falloir faire preuve d’imagination et trouver des consensus.

Quelles solutions pouvez-vous préconiser en fonction de vos expériences ?

Dans un premier temps, il me paraît nécessaire de mettre le prix des transports adaptés au prix du ticket ordinaire des transports en commun urbains et développer les réseaux de transports ordinaires et spécialisés. La complémentarité de ces deux réseaux n’existe que rarement. On utilise soit l’un soit l’autre, ce qui est un gros défaut. Aujourd’hui, nous sommes arrivés au bout des diagnostics et on constate qu’envisager de mettre aux normes le réseau de transports ordinaires est une véritable illusion. N’oublions pas que le but premier de cette loi est de permettre à chacun de se déplacer librement. Il faut peut-être alors trouver des solutions plus inventives et plus originales. Des tests vont être mis en place dans certaines villes et certains départements mais le problème le plus important restera celui des transports ruraux. Un autre aspect négligé jusque-là et qui va devenir un problème à résoudre, c’est de permettre aux personnes déficientes intellectuelles de se déplacer librement et en sécurité. Il y a beaucoup de travail en perspective et je pense que ce sont aux transporteurs publics de répondre à cette demande de la meilleure manière qui soit. Ce que nous savons, c’est que la demande est stable et récurrente. Il faut sans doute développer les aides humaines à l’intérieur des transports en commun. De manière générale, cette solution est toujours écartée car la gestion des ressources humaines fait peur. Mais il faudra sans aucun doute en passer par là car les aides techniques et la technique ne peuvent pas répondre à toutes les situations d’accompagnement ou d’aide. L’humain représente un facteur de sécurité et de lien indispensable. Je pense que 90% des problèmes pourraient être résolus à partir du moment où il y aura deux personnes dans les bus.

Le challenge, aujourd’hui, est de poser la question de ce que doivent être réellement les moyens de substitution et comment les financer intelligemment. Par ailleurs, l’objectif ambitieux de rendre les transports accessibles à tous reste aujourd’hui un champ comportant pas mal d’inconnues. Ainsi lorsqu’il s’agit de handicap mental. Celui-ci est exclu des solutions existantes et nous n’avons pas de réponse car nous ne savons pas faire. Il y aura des évolutions notables mais elles seront très atténuées par le problème de cohabitation des populations. Faire entrer dans un bus des parents avec des poussettes ou des caddies, des personnes en fauteuil roulant va vite générer un effet d’encombrement. De plus, les bus n’acceptent légalement qu’une personne en fauteuil roulant à la fois !!!!

Quels sont les départements ou les villes qui avancent le plus ?

La Vendée vient de mettre en place une expérimentation tout comme les départements de l’Eure et celui de la Loire-Atlantique. Du côté des villes, Toulouse et Rennes proposent des démarches intéressantes. Mais de nombreuses autres collectivités mènent des réflexions importantes. Le secteur et en forte ébullition actuellement.

Comment voyez- vous le déploiement du planning d’ici 2015 ?

Je pense qu’en 2015, il y aura à peine 30% des collectivités qui auront mis en place des transports de substitution à des coûts raisonnables au milieu d’une multitude d’expériences sans qu’une véritable bonne solution ne soit apparue. Une réflexion nationale sur le sujet de la substitution s’impose rapidement et inévitablement.

*Mobilhis : La Couplais 35600 Sainte Marie Tel : 02 99 726 705 Fax : 02 99 726 745