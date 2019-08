Le Parc des Oiseaux de Villars-les-Dombes organise le week-end de la Biodiversité

“L’Oiseau face à la dégradation de son environnement” tel est le thème retenu pour ce week-end exceptionnel organisé par le 1er parc ornithologique français dans le cadre des festivités de son 40e anniversaire. Soutenu par Luc Jacquet (Réalisateur de “La Marche de l’Empereur” et du “Renard et l’Enfant”), parrain de la manifestation, ce projet s’intègre dans le vaste programme de l’année internationale de la biodiversité proclamée par l’UNESCO.

Le Parc des Oiseaux de Villars les Dombes est la référence française en matière ornithologique. A ce titre, le Parc poursuit sa mission de sensibilisation du public aux questions de la biodiversité.

Par différents biais pédagogiques et ludiques, le Parc joue un rôle moteur pour démontrer les enjeux de la biodiversité dans le monde, l’impact du réchauffement climatique sur tous les milieux, ou encore l’incidence de l’aménagement des territoires.

Au fil des années, le Parc des Oiseaux s’est constitué une des plus remarquables collections ornithologiques sur le plan européen, devenant un acteur majeur de la conservation des espèces menacées. En outre, le Parc est l’un des membres fondateurs de l’Association de Conservation des Espèces et Populations Animales. Le week-end de la biodiversité fait état d’une programmation très riche, propre à défi nir et partager les enjeux de manière très accessible pour tous les publics.

L E S A N I M AT I O N S P R O P O S É E S :

Exposition biodiversité

Au sein du Parc, une exposition sur le thème de la biodiversité répondra à de nombreuses interrogations en abordant les menaces qui pèsent sur elle, la législation en vigueur (protection des espèces ou mesures relatives aux écosystèmes), les extinctions naturelles et leurs conséquences, les infl uences de la faune et la fl ore sur nos technologies.

Présentation des Programmes de conservation du Parc

Durant les 4 journées de la manifestation, des ateliers d’information sur les programmes de conservation engagés par le Parc seront programmés tout au long de la journée.

Une information sera donnée pour chacun des programmes engagés et un soigneur sera désigné pour évoquer la question avec les visiteurs.

10 à 15 mn d’intervention.

Les programmes évoqués seront les suivants :

•

•

•

•

Projection de films

Durant les 4 jours, la salle de conférence du Parc sera dédiée à la projection de fi lms en lien avec la biodiversité et seront suivies de l’intervention de professionnels concernés par le sujet.

Visites de la Réserve

Des visites de la Réserve naturelle départementale attenant au Parc seront proposées le samedi et le dimanche, de 10h à 12h et de 14h à 16h, afin d’évoquer la biodiversité locale. Exceptionnellement ces visites seront ouvertes à tous.

Animation gratuite sur réservation préalable à l’entrée du Parc, au 04 74 98 34 93 ou à resa@parcdesoiseaux.com

Les conférences grand public



• Vendredi 4 juin en soirée – Parrainé par Luc Jacquet / Réalisateur, en présence de Romain Julliard / Vigie Nature, Eric BUREAU / Parc des Oiseaux, Samuel MARTIN / Ferme aux Crocodiles, David GOMIS / Parc de la Tête d’Or, Géraldine POTHET / Parc des Oiseaux

Thème : L’évolution des populations d’oiseaux à travers le monde et la place des Parcs animaliers

Les témoignages des experts du Parc seront complétés par les interventions de représentants d’autres parcs.

Inscription gratuite sur réservation préalable à l’entrée du Parc, au 04 74 98 34 93 ou à resa@parcdesoiseaux.com

• Dimanche 6 juin en matinée



Thème : La problématique des zones humides. L’exemple de la Dombes

La discussion sera animée par des écologistes, des scientifi ques et des politiques.

Inscription gratuite sur réservation préalable à l’entrée du Parc, au 04 74 98 34 93 ou à resa@parcdesoiseaux.com

Des animations pour les collèges



Le jeudi 3 juin et le vendredi 4 juin seront proposées à des classes de collégiens du département de l’Ain, une activité en lien avec la faune et flore dombiste, encadrée par un animateur passionné.

De 10h à 11h et de 11h15 à 12h15 (horaires à confi rmer).

Sur réservation auprès du service réservation au 04 74 98 34 93 ou à resa@parcdesoiseaux.com

En soirée : projections de fi lms relatif au thème de la biodiversité au cinéma de Villars-les-Dombes.

• Jeudi soir à 20 h 30 : “Le cauchemar de Darwin” – Réalisation Hubert SAUPER intervention à l’issue du fi lm d’Eric BUREAU, Vétérinaire du Parc des Oiseaux.

• Vendredi à 18 h : “Solutions locales pour désordre global” – Réalisation Coline SERREAU

• Samedi à 18 h : “Solutions locales pour désordre global” – Réalisation Coline SERREAU

Ce week-end thématique vient ainsi, en toute logique, présenter les actions menées pour permettre la protection et la préservation des espèces via des programmes spécifi ques.

Il s’agit, sous un angle festif et évènementiel, de mettre en évidence l’importance d’une rapide prise de conscience, les enjeux considérables d’un avenir où la préservation des biotopes et des milieux naturels ne serait pas prioritaire… Un rôle moteur soutenu par le Parc des Oiseaux de Villars les Dombes, acteur majeur de monde ornithologique international.

Le Fuligule Nyroca et la Perdrix grise – Site de l’intervention “Ile aux Echassiers”Les Calaos Pie à Pulau Ubin et les Calaos d’Abyssinie au Burkina Faso – Site de l’intervention “Terres de Calaos”.Les Grues Royales en Ouganda – Site de l’intervention “Ile aux Echassiers”Les Manchots de Humboldt au Pérou – Site de l’intervention “La Crique des Manchots”.