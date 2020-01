Le Palais de Tokyo convie les personnes en situation de handicap visuel à venir découvrir ses jardins durant le week end du 25 et 26 septembre à 15h30, lors d’une visite tactile et audio-descriptive. Vous pourrez ainsi découvrir Le jardin aux habitants de Robert Millin : 16 parcelles pour 16 jardiniers amateurs et Le jardin sauvage de l’atelier du balto.

Visite gratuite sur réservation

Le week end du 25 et 26 septembre à 14h30, le Palais de Tokyo vous convie à venir assister à une visite en LSF de ses jardins. Vous pourrez ainsi découvrir Le jardin aux habitants de Robert Millin : 16 parcelles pour 16 jardiniers amateurs et Le jardin sauvage de l’atelier du balto.

