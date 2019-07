Le numéro d’urgence 114 se modernise

Depuis le 14 septembre 2011, toute personne sourde ou malentendante, victime ou témoin d’une situation d’urgence qui nécessite l’intervention des services de secours, peut contacter les secours en composant le numéro 114 par Fax ou par SMS, un service accessible 24h/24 et 7 jours sur 7.

Afin d’améliorer l’accessibilité et l’efficacité de ce système, le CHU de Grenoble et Cofely Ineo mettent actuellement au point un dispositif qui permettra bientôt d’utiliser la visioconférence et la messagerie instantanée pour alerter les secours depuis ce même numéro.

La mise en service de la nouvelle plateforme est prévue pour la fin de l’année 2015.

Plus d’infos : www.urgence114.fr