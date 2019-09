Le nouveau siège Gruau multifonction

Objet de recherches importantes depuis trois ans, il rassemble en un seul siège toutes les fonctionnalités remarquées sur le marché. « Quand cohabitent dans un véhicule de transport, des personnes valides et des personnes en fauteuil qui se transfèrent du fauteuil au siège auto, nous sommes confrontés à une problématique, explique Léandre Provost, responsable du secteur transport de personnes chez Gruau, pour que l’exploitant puisse répondre vite et de manière aisée en modulant les réglages du siège selon la clientèle.»

Ce nouveau siège inclinable, pivotant et amovible pour plus de modularité bénéficie d’un confort parfait. Qualité des mousses, inclinaison du dossier, accoudoirs rabattables, dimension d’assise suffisante et ceinture de sécurité très longue pour assurer un voyage confortable même à des personnes fortes. Le fait que le siège soit pivotant et rabattable contre la paroi du véhicule en facilite l’usage par l’exploitant. Le pivotement rend le transfert facile, ainsi que l’attache de la personne avant le rebasculement du siège en position transport. Enfin, afin d’assurer une « géométrie variable » à l’exploitant, le siège se démonte très facilement et les roulettes qui l’équipent en rendent la manutention aisée. Ce nouveau produit assure une modularité extrême du véhicule avec la possibilité de l’équiper de un à six sièges amovibles et de un à six fauteuils roulants selon l’empattement. A cet effet, les planchers sont prédisposés et adaptés avec des renforts.