Le nouveau service VIP de la société Pimas

Avec l’innovation, la qualité et la satisfaction clients pour valeurs essentielles, la Société Pimas vous fait à nouveau une belle surprise pour cette rentrée.

Aujourd’hui, nous avons tous besoin de réassurance pour affronter les difficultés de la Vie. Pour vous remercier de la fidélité et de la confiance que vous lui accordez, Pimas vous fait bénéficier, gratuitement pendant un an, d’une couverture assistance véhicule aussi étonnante qu’inédite, en partenariat avec Europ Assistance. En effet, pour l’achat et l’installation d’un équipement spécifique dans le réseau Pimas, vous repartirez avec la carte Assistance Club Pimas, qui vous garantit une assistance Pimas sur mesure, 24 h/ 24 et 7 J/7, partout en France.

En quoi consiste le service Assistance Club Pimas ?

Vous avez fait poser un équipement spécifique dans le réseau Pimas sur votre véhicule, mis en circulation après le 1er janvier 2009, vous êtes

couvert par Pimas assistance(1). En cas de panne immobilisante, d’accident, de crevaison, d’incendie, d’erreur ou de panne de carburant, de vol ou de tentative de vol du véhicule, de perte ou de vol de vos clés, vous bénéficiez des prestations d’assistance ci- dessous : – dépannage/remorquage de votre véhicule, sans franchise kilométrique, jusqu’au point de vente Pimas le plus proche,

– attente réparation : forfait hôtel en cas d’immobilisation de votre véhicule, petit déjeuner et taxi,

– poursuite du voyage / retour au domicile : prise en charge d’un billet de train 1ère classe ou d’avion classe économique,

– sos fourrière : si votre véhicule est en fourrière, vous y serez conduit en taxi

Comment puis-je bénéficier du service Assistance Club Pimas ?

Lors du montage d’un équipement Pimas dans tout le réseau Pimas, votre agent Pimas procède à l’enregistrement de votre souscription. Le contrat est automatiquement généré et vous est immédiatement transmis sous la forme d’un bulletin d’adhésion, à signer en deux exemplaires, dont l’un est à conserver avec les Dispositions Générales. les informations renseignées sont automatiquement envoyées dans la nuit sur nos plateaux d’assistance.

Vous êtes couvert dès le lendemain de la souscription.

Dans quelle situation puis-je faire jouer l’Assistance Pimas ?

Vous bénéficiez du service Assistance Club Pimas en cas de :

– panne immobilisante (nécessite un remorquage obligatoire),

– accident,

– vandalisme,

– crevaison (mono et multi),

– incendie

– panne ou erreur de carburant,

– vol ou tentative de vol du véhicule,

– perte / vol des clés du véhicule.

L’assistance(2) est valable sur l’ensemble de la France Métropolitaine

7 jours sur 7 et 24 h sur 24 h pour une durée de 12 mois.

En cas de problème vous bénéficiez de services exclusifs

Si vous êtes victime de l’une des situations citées au paragraphe précédent vous bénéficierez de prestations de haut niveau qui vous rendront tout votre sérénité.

Dépannage / Remorquage sans franchise kilométrique :

– Votre véhicule est remorqué au point de vente Pimas le plus proche du lieu de la panne si la panne est liée à votre équipement Pimas.

– Votre véhicule est remorqué vers l’atelier de la Marque le plus proche si la panne n’est pas liée à votre équipement Pimas.

• Vous avez besoin d’un taxi il vous sera fourni.

• Pimas prend en charge la poursuite de votre voyage ou retour au domicile

• Vous devez attendre les réparations du véhicule, loin de chez vous, les frais d’hôtel sont pris en charge jusqu’à 100 € TTC par personne et par nuit pour 3 nuits maximum

• Vous devez récupérer votre véhicule réparé, votre transport est pris en charge.

– soit par billet de train (1ère classe)

– soit par billet d’avion (classe éco)

• Votre véhicule est à la fourrière, la recherche de votre véhicule est effectuée et un taxi sera mis à votre disposition pour aller le récupérer.

J’ai besoin d’assistance que dois-je faire ?

Avec votre carte Assistance Club Pimas, vous bénéficiez d’une ligne dédiée 01 41 85 86 43, qu’il vous suffit de contacter.

À partir de quand pourrais-je bénéficier du service Assistance Pimas ?

À partir du 1er février 2013 dès lors que vous ferez installer un équipement Pimas dans le réseau Pimas et que vous aurez accepté le contrat, vous bénéficierez gratuitement de la Carte Club Pimas personnalisée qui vous ouvrira l’assistance Pimas 7 jours sur 7 et 24 h sur 24 h. Cette assistance gratuite est valable 12 mois. Ensuite il vous suffira de reconduire le contrat pour la modique somme de 39,90 €.

Je suis déjà client et mon installation date d’avant le lancement du dispositif d’assistance

Si vous êtes déjà clients Pimas, pour un véhicule déjà équipé et mis en circulation à partir du 1er janvier 2009, vous pouvez aussi bénéficier de cette assistance exclusive et complète en adhérant au dispositif pour la modique somme de 39,90 € TTC. Le contrat est renouvelable tous les 12 mois.

Combien coûte le service Assistance Pimas ?

Pour toute installation réalisée dans le réseau Pimas l’assistance est gratuite durant 12 mois ensuite, il vous en coûtera 39,90 € par an. Si vous n’entrez pas dans le cadre d’une installation récente, effectuée à partir du 01/01/2009, vous pouvez aussi bénéficier du dispositif d’assistance pour la somme de 39,90 € TTC par an.

pour plus de renseignements, appelez le 04 78 80 91 67