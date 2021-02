Le Nord dédramatise le handicap

Ecouter article Ecouter article





Le Comité du Tourisme (CDT) Nord aide les professionnels du tourisme à pratiquer des gestes simples pour faciliter l’accès à tous. Entrer dans une démarche d’accessibilité peut parfois sembler fastidieux. On s’imagine passer au peigne fin chaque centimètre carré du site à labelliser « Tourisme et handicap » Pour contrer cette idée reçue et inciter davantage de sites à entrer dans la démarche, le CDT du Nord vient d’élaborer une série de fiches pratiques destinées aux professionnels du tourisme.



Une réponse à chaque handicap

Ces fiches présentent simplement chaque type de handicap : moteur, visuel, auditif et mental. Pour chacun, les difficultés à surmonter sont différentes. Ainsi, c’est la qualité du cheminement qui sera primordiale pour une personne en situation de handicap moteur tandis qu’une personne déficiente auditive aura des difficultés à communiquer. En lisant les fiches, le professionnel trouvera des réponses adaptées et faciles à mettre en place. D’autant que, beaucoup de ces aménagements seront également appréciés des familles avec enfants en bas âge, des femmes enceintes ou encore des personnes âgées dépendantes.

Le b-a-ba de l’accessibilité

Ces fiches amènent le lecteur à se questionner. Il se met à la place des personnes en situation de handicap afin d’appréhender leurs besoins. Une fiche simple et illustrée informe sur les basiques en matière d’accessibilité: l’identification de la structure, la luminosité, la qualité du sol, la largeur de stationnement.

L’accessibilité par type de structure

Que ce soit dans les offices du tourisme, les musées, les monuments, les hébergements, les restaurants, les équipements de loisirs ou les sites naturels, ces fiches apportent des éléments de réponses et quelques astuces à mettre en place tout en dédramatisant la question du handicap.

Des sites accueillants



Même si la bonne volonté est primordiale, elle ne suffit pas toujours pour bien accueillir les personnes à besoins spécifiques. On a souvent envie de bien faire et peur à la fois lorsque que l’on se trouve en face de la personne. Alors, là aussi les professionnels ne sont plus seuls, le document « Mieux accueillir les personnes en situation de handicap » apporte des conseils et astuces pour accueillir en toute simplicité tous les publics.

Des sites accessibles

Le CDT édite aussi chaque année une brochure « handitourisme » destinée aux personnes en situation de handicap. Elle recense les sites touristiques et culturels accessibles, les hébergements, les offices du tourisme ou encore des restaurants. Dans le Nord, il existe déjà 143 sites labellisés « tourisme et handicap ». Une rubrique « dépasser son handicap » est en ligne sur le site du CDT www.tourisme-nord.fr . Elle explique la démarche de mise en accessibilité et reprend la liste des sites labellisés du département du Nord.

* Ces fiches sont créées dans le cadre du projet interreg IV « Valorisation de la côte et du littoral West Kust » en partenariat avec l’Association des Paralysés de France et Weskans pour la Flandre belge.

Comité Départemental du Tourisme du Nord : 6, rue Gauthier de Châtillon BP 1232 59013 Lille cedex Tél 03 20 57 59 59 E-mail : contact@cdt-nord.fr Internet www.tourisme-nord.fr

Virginie Vitry (en charge de la filière tourisme et handicap) : Tél direct 03 20 57 54 61 E-mail v.vitry@cdt-nord.fr