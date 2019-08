Le nombre de demandeurs d’emploi a baissé au mois de février 2011

Cette baisse consécutive de deux mois donne une tendance attendue par tous les Français. Selon les statistiques publiées aujourd’hui par Pôle Emploi et la DARES, le nombre de demandeurs

d’emploi en catégorie A (personnes n’exerçant aucune activité) a baissé de 2100 (- 0,1%) au cours du mois de février 2011.

Le nombre de demandeurs d’emploi de moins de 25 ans poursuit également sa diminution entamée en 2010 (- 5,2%) : il baisse à nouveau de 1,1% en février.

Si le nombre de demandeurs d’emploi de 50 ans et plus augmente de 1,4% en février, ainsi que le nombre de demandeurs d’emploi de longue durée (au moins un an sans emploi) qui progresse très légèrement (+0,3%), Xavier BERTRAND, Ministre du travail, de l’emploi et de la santé estime qu’après les bons résultats enregistrés en janvier, ce deuxième mois consécutif de baisse globale du nombre de demandeurs d’emploi est encourageant.